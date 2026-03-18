Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिराच्या गाभारा संवर्धनाची प्रक्रिया पूर्ण; ‘पुरातत्त्व’कडून पाहणी; आजपासून दर्शन सुरू

कोल्हापूर : गेले चार दिवस सुरू असलेले करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरातील गाभारा जतन व संवर्धनाचे काम आज पूर्ण झाले. दरम्यान, आज पुरातत्त्व विभागाकडून देवीच्या मूळ मूर्तीची पाहणी करण्यात आली. .तसेच गाभाऱ्यातील संवर्धनाच्या कामाचीही तपासणी त्यांनी यावेळी केली. पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहणे यांच्यासोबत इतर अधिकारी उपस्थित होते. मंगळवारी दिवसभर गाभारा जतन व संवर्धनाचे काम सुरू होते. .Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मूळ मूर्तीचे दर्शन उद्या दुपारनंतर पूर्ववत; गाभारा संवर्धनाची प्रक्रिया आजही सुरू राहणार.बुधवारी (ता. १८) पहाटे चार व साडेचार वाजता मंदिरात प्राणप्रतिष्ठापनेचा होम होणार आहे. त्यानंतर साडेआठला अभिषेक होईल. त्यानंतर होणाऱ्या आरतीनंतर मूळ मूर्तीचे दर्शन पूर्ववत होणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रक देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे..पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून मंदिरातील श्री महाकाली, श्री अंबाबाई व श्री महासरस्वती यांच्या तिन्ही गाभाऱ्यांत अंतर्गत व बाहेरील भागाचे काम सुरू होते. या कालावधीत उत्सवमूर्ती व मंगलकलश दर्शनाची सुविधा पितळी उंबरा येथून केली होती..Kolhapur Ambabai Temple : अंबाबाई मंदिर गाभारा दर्शन चार दिवस राहणार बंद; मंदिर प्रशासनाकडून माहिती.