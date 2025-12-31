Kolhapur Temple Security : अंबाबाई मंदिरात पिस्तुल घेऊन गेलेल्यावर गुन्हा दाखल, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवरही होणार कारवाई

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरातील मेटल डिटेक्टरसह सुरक्षायंत्रणा भेदून काही कार्यकर्ते पिस्तूल घेऊन आत गेले. मंदिरातील सुरक्षा यंत्रणा कुचकामी असल्याचे दाखविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला. .याप्रकरणी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते संभाजी ऊर्फ बंडा साळुंखे (रा. धोत्री गल्ली) व राहुल चतुर्वेदी या दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, याची गांभीर्याने दखल घेत पोलिस अधीक्षकांनी मंदिरा सुरक्षेतील या घटनेबाबतचा अहवाल तातडीने मागवला होता. .वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याचा अहवाल आज बनवला. बंदोबस्तावरील सहाय्यक फौजदारासह बारा पोलिसांची निष्क्रियता यातून स्पष्ट झाली. हा अहवाल पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना पाठवला असून, लवकरच पुढील कार्यवाही होणार आहे..Ambabai Temple Security : अंबाबाई मंदिरात सुरक्षेची पोलखोल, पिस्तूल घेऊन भाविकाचा थेट मंदिरात प्रवेश; व्हायरल व्हिडिओने गोंधळ.अंबाबाई मंदिराच्या घाटी दरवाजा प्रवेशद्वारातून पिस्तूल घेऊन चतुर्वेदी यांनी सोमवारी प्रवेश केला. त्याच्यासोबत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते बंडा साळुंखेही होते. दोघांनी मंदिराच्या सुरक्षेतील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मंदिरात कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र घेऊन जाण्यास परवानगी नसल्याचे कारण समोर करून दोघांविरो बारा पोलिसांवर होणार कारवाई..मंदिराच्या चारही दरवाजांवर मेटल डिटेक्टर आहेत. खासगी सुरक्षा रक्षकांसह पोलिसही तैनात असतात. घाटी दरवाजावर बॅग स्कॅनरचीही सुविधा आहे; परंतु, सोमवारी याच प्रवेशद्वारातून पिस्तूल घेऊन एका कार्यकर्त्याने प्रवेश केला. .PCMC Election Security : पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी बनवलीय गुंडांची कुंडली; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात प्रतिबंधात्मक कारवाई!.इतर कोणताही उद्देश नसला, तरी मंदिराची सुरक्षायंत्रणा किती ढिसाळ आहे, हे या कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले. या प्रकाराबाबत पोलिस अधीक्षकांनी माहिती मागवली. तसेच बंदोबस्तावरील पोलिसांकडून कामात निष्काळजीपणा कसा झाला याचीही माहिती मागवली होती. .वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने याबाबतचा अहवाल आज बनवून पोलिस अधीक्षकांना पाठवला. यामध्ये १२ जणांवर ठपका ठेवण्यात आल्याचे समजते. या पोलिसांवर कोणती कारवाई होणार, हे पाहावे लागणार आहे.धात जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.