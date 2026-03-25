Kolhapur Food Culture : अंबाबाई मंदिर परिसर पर्यटन वाढीकडे वाटचाल; ‘खाद्य इंडस्ट्री’ला शिस्तीची गरज

कोल्हापूर : हजारो भक्तगण अंबाबाई देवीच्या दर्शनाच्या ओढीने येतात, दर्शनासोबत समाधानाचे भाव घेऊन मंदिराबाहेर येतात आणि परिसरात क्षुधाशांतीसाठी आवडीच्या खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतात. यात रोजगाराचा भाग म्हणून बहुसंख्य खाद्यपदार्थांच्या गाड्या, घरगुती खानावळी व काही मोजकेच हॉटेल्स गर्दीने वाहतात. .यातून येथे तयार झालेली खाद्य इंडस्ट्री विविध उणिवांमुळे बाधक ठरत आहे. या उणिवा स्वयंस्फूर्तीने काही प्रमाणात प्रशासनाने दूर करण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. देवीच्या दर्शनाच्या ओढीने भाविकांची मुख्य गर्दी होतेच आणि जिथे गर्दी तिथे भूक आणि जिथे भूक तिथे व्यवसाय या सूत्रानुसार मंदिर परिसरात दिवसरात्र चालणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गाड्या सकाळच्या सत्रात भवानी मंडपाबाहेर जोतिबा रोड, ताराबाई रोडवर परिसरातील काही महिला टेबल टाकून आप्पे, थालीपीठ असे हलके फुलके नाश्त्याचे पदार्थ बनवून विक्री करतात. .तर भवानी मंडपात काही स्थायिक खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स आहेत. काही स्टॉलवर स्वच्छता जरूर आहे. मात्र, काही स्टॉल्सवर पिण्याच्या पाण्यापासून खाद्यपदार्थांचा दर्जा, सुट्ट्या पैशांवरून वाद आणि काही ग्राहकांशी संवाद साधताना होणारी अरेरावी हे कळीचे मुद्दे आहेत. जोतिबा रोड, ताराबाई रोड येथे शुद्ध, सात्विक जेवण देणारी घरगुती खानावळी, हॉटेल्स आहेत. येथेही भाविक, पर्यटकांची गर्दी दिसते. .'अंबाबाई मंदिर' हे केवळ धार्मिक केंद्र न राहता ते एक 'टुरिझम हब' म्हणून विकसित होत असल्याने, घरगुती चवीच्या शोधात असलेल्या पर्यटकांना या महिलांच्या हाताची चव भुरळ घातली आहे. मात्र, रस्त्याच्या कडेलाच हे स्टॉल लावले जातात. त्यांना एकाच ठिकाणी पुरेशी जागा दिल्यास पर्यटकांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरणार आहे..पुरवठा साखळीही येणार नफ्यातया विकासामुळे स्थानिक रोजगारालाही मोठी उभारी मिळाली आहे. या छोट्या स्टॉल्समुळे अनेक गरजू महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. भाजीपाला पुरवठादार, पीठ गिरण्या आणि स्थानिक कामगार यांच्यासाठी ही साखळी 'लाईफलाईन' ठरणार आहे. जर आगामी काळात विकास आराखड्यांतर्गत अशा महिला उद्योजकांसाठी सुटसुटीत आणि स्वच्छ जागा उपलब्ध करून दिली, तर कोल्हापूरची ही 'खाद्यभ्रमंती' पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे उमटेल..सर्वच हॉटेल व्यावसायिकांनी दर्जेदार पदार्थ भाविक, पर्यटकांना दिले पाहिजे. पारंपरिक कोल्हापुरी पद्धतीचे खाद्यपदार्थ देताना योग्य दर, चांगली सेवा व गुणवत्तापूर्ण खाद्यपदार्थ दिले, तर पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. त्यासोबतच हॉटेल्स किंवा स्टॉलवर कोल्हापुरातील पर्यटनस्थळांची माहिती, दिशादर्शक फलक उभारल्यास पर्यटन वाढेल.- सचिन शानबाग, हॉटेल व्यावसायिक