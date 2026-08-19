कोल्हापूर

Ambap School Tragedy: शाळेत हुशार, खेळात तरबेज ‘धनराज’ची एक्झिट जिव्हारी; क्रीडांगणावर सराव करताना पडल्याचे निमित्त

Ambap School Student Dies After Falling During Sports Practice: अंबप येथील सातवीतील विद्यार्थी धनराज राहुल माने क्रीडांगणावर सराव करताना पडला. त्यानंतर प्रकृती बिघडल्याने रुग्णालयात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला.
Ambap School Tragedy

Ambap School Tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घुणकी: शाळेत हुशार विद्यार्थी, हसरा आणि मनमिळाऊ, खेळात तरबेज असलेला अंबप येथील धनराज राहुल माने क्रीडांगणावर सराव करताना पडल्याचे निमित्त... घरी चालत गेला. रात्री प्राथमिक उपचार, तर पहाटे पोटात असह्य वेदना सुरू झाल्या. रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
school
student
tragedy in Maharashtra
tragic deaths in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com