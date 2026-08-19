Ambap School Tragedy: शाळेत हुशार, खेळात तरबेज ‘धनराज’ची एक्झिट जिव्हारी; क्रीडांगणावर सराव करताना पडल्याचे निमित्त

घुणकी: शाळेत हुशार विद्यार्थी, हसरा आणि मनमिळाऊ, खेळात तरबेज असलेला अंबप येथील धनराज राहुल माने क्रीडांगणावर सराव करताना पडल्याचे निमित्त... घरी चालत गेला. रात्री प्राथमिक उपचार, तर पहाटे पोटात असह्य वेदना सुरू झाल्या. रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी सकाळी घडली. .धनराजची एक्झिट सर्वांनाच जिव्हारी लागली. अंबप (ता. हातकणंगले) येथील अंबप हायस्कूलमध्ये सातवीमध्ये शिकणारा धनराज शाळेत हुशार होता. अभ्यासाबरोबरच खेळाचा सराव करायचा. सुटीदिवशी क्रीडांगणावर असायचा..Amba Ghat ST Bus Service: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी; तूर्त दिवसाच वाहतूक.नेहमीप्रमाणे धनराज रविवारी क्रीडांगणावर सरावासाठी मित्रांसमवेत गेला. सराव करताना अचानक खाली पडला. त्यानंतर तो घरी परतला, पण रात्री पोटात दुखू लागल्याने प्राथमिक उपचार करून झोपी गेला. सकाळी धनराजला वेदना असह्य जाणवू लगल्याने कुटुंबीयांनी त्याला तत्काळ पेठवडगाव येथील खासगी रुग्णालयात नेले..मात्र, उपचारापूर्वीच त्याची प्राणज्योत मालवली. आई गृहिणी, तर वडील शिरोलीतील औद्योगिक वसाहतीत नोकरीस आहेत. त्याच्या मागे बहीण, आई-वडील व आजी असा परिवार आहे. धनराज शाळेत हुशार व खेळात प्रावीण्य मिळविणारा होता. .Gold Mine Collapse : सोन्याच्या खाणीत मोठी दुर्घटना; ३० कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले.लिडरशीप करत दुसऱ्यांच्या मदतीला धावणारा धनराज अचानक गेल्याने शाळेवर शोककळा पसरली असल्याचे मुख्याध्यापक एस. वाय. जाधव यांनी सांगितले. मित्र म्हणायचे, धनराज पिल्ले धनराजला मित्र हाक मारताना धनराज पिल्ले असे मारायचे. त्याचाही आपण चांगले खेळाडू व्हायचे, असा मानस होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.