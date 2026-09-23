America Ganeshotsav : परदेशातही कोल्हापूरची माती, अन् बाप्पाची भक्ती; बॉस्टनमध्ये मित्रांनी घडवला अनोखा गणेशोत्सव

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या मातीत वाढलेले काही मित्र शिक्षण आणि नोकरीनिमित्त अमेरिकेत स्थायिक झाले. २०१५ पासून बॉस्टनमध्ये राहत असतानाही त्यांनी आपल्या मातीतली संस्कृती, परंपरा आणि गणपती बाप्पाशी असलेले नाते जपले आहे. यंदाही या मित्रांनी एकत्र येत बॉस्टनमध्ये मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला..यंदाच्या गणेशोत्सवातील खास आकर्षण ठरली ती तिरुपती बालाजी मंदिराची प्रतिकृती. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण सजावट कोणत्याही व्यावसायिक मदतीशिवाय मित्रांनी स्वतःच्या हातांनी साकारली. आठवड्याच्या शेवटी मिळणाऱ्या वेळेचा उपयोग करत अनेक वीकेंड्समध्ये सर्वांनी मिळून सजावटीचे काम केले..शिक्षणासाठी काही मित्र अमेरिकेत आले, तर काही जण नोकरीच्या निमित्ताने बॉस्टनमध्ये स्थायिक झाले. मात्र परदेशातील जीवनशैलीतही आपल्या संस्कृतीशी असलेली नाळ त्यांनी कायम ठेवली आहे. गणेशोत्सव हा त्यांच्यासाठी केवळ धार्मिक उत्सव नसून मित्रांना एकत्र आणणारा आणि आपल्या परंपरांची आठवण करून देणारा प्रसंग ठरतो..तिरुपती बालाजी मंदिराची प्रतिकृती उभारताना प्रत्येकाने आपल्या परीने योगदान दिले. उपलब्ध वेळ आणि साधनांचा वापर करून अनेक दिवसांच्या मेहनतीनंतर ही सजावट पूर्ण करण्यात आली. तयार सजावटीपेक्षा स्वतःच्या हाताने काहीतरी साकारण्याचा आनंद या मित्रांसाठी विशेष ठरला.परदेशात राहूनही मराठी संस्कृती, मैत्री आणि परंपरा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे या मित्रांनी सांगितले..कोल्हापूरपासून बॉस्टनपर्यंतचे अंतर कितीही असले, तरी गणपती बाप्पा आणि आपली माणसं मनाच्या नेहमीच जवळ असतात, ही भावना या गणेशोत्सवातून व्यक्त झाली.या गणेशोत्सवाच्या आयोजनात यश गोंदकर, मिताली गोंदकर, मनीष परब, शिल्पा परब, विश्वनाथ भोसले, यशश्री जाधव, अक्षय वाईंगडे आणि कार्तिक गुलें पाटील यांनी सहभाग घेतला.परदेशात राहूनही आपल्या मातीशी आणि संस्कृतीशी असलेले नाते जपणारा हा गणेशोत्सव बॉस्टनमधील मराठी समुदायासाठीही प्रेरणादायी ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.