Ancient Shiva Temple : 600 वर्षांपूर्वीचे शौर्य दगडात जिवंत! बारा ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरात मध्ययुगीन कीर्तिमुख शिल्प, सतीगळाचा शोध; काय आहे रहस्य?

पिंपळगाव (कोल्हापूर) : मोठे बारवे (ता. भुदरगड) येथील पुरातन बारा ज्योतिर्लिंग शिवमंदिर व देवराई परिसरात अलीकडेच कीर्तिमुख शिल्प व सतीगळ आढळली (ancient Shiva temple Kirtimukh sculpture Kolhapur) आहे. मंदिर परिसरात कोरीव दगडी अवशेष, विरगळी, सतिशिळा व इतर शिल्पे विखुरलेली असून, मध्ययुगीन कालखंडातील श्रद्धा, संस्कृती व शौर्याचे दगडी पुरावे येथे दिसून येतात. यामुळे बारवेचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित होत आहे..परिसरात आढळणाऱ्या विरगळींवर चंद्र-सूर्य, शिवलिंग, शिवाची उपासना करणारी सती स्त्री, तिचा वीर पती, पूजा सांगणारा पुजारी, सती गेलेल्या स्त्रीचा बांगड्या भरलेला हात, स्वर्गदूत, अप्सरा तसेच ढाल-तलवारींसह घोड्यावर स्वार योद्धे, पायदळ सैनिक आणि धनुष्यबाणधारी योद्ध्यांची चित्रे कोरलेली दिसतात..इतिहास अभ्यासक अवधूत पाटील यांनी मंदिर परिसराचा अभ्यास करताना शिवमंदिराच्या सभामंडप व गाभाऱ्याच्या उंबऱ्यावर प्रत्येकी दोन अशी चार कीर्तिमुखे कोरलेली आढळली. कीर्तिमुख हे भगवान शंकराचे रौद्र व संरक्षक रूप मानले जाते. मंदिराच्या द्वारावर किंवा उंबऱ्यावर नकारात्मक शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी अशी शिल्पे कोरली जात. हे शिल्प अनिष्ट शक्तींपासून संरक्षण व अहंकाराचा नाश याचे प्रतीक मानले जाते..मंदिर परिसरातील देवराईत मुख्य मंदिराजवळ झुडुपात मातीत अर्धवट गाडलेल्या अवस्थेत सतीगळही आढळली. ही शिळा सुमारे २४ इंच रुंद व ३२ इंच उंच असून, तिचा माथा त्रिकोणी आहे. कोपरापासून हाताची उंची सुमारे १८ इंच असून शिळेवर बलिदान देणाऱ्या स्त्रीने आशीर्वादाच्या मुद्रेत दोन्ही हात उंचावलेले चित्रण दिसते..युद्धात किंवा संघर्षात वीरमरण आलेल्या पतीच्या मृत्यूनंतर काही स्त्रिया पतीच्या चितेवर अग्नीत झोकून देत असत. अशा स्त्रीच्या स्मरणार्थ सतिशिळा कोरल्या जात. बारवे परिसरातील या शिळा येथील ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करतात..बारवे येथील शिलाहारकालीन बारा ज्योतिर्लिंग शिवमंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. परिसरात पुरातन वास्तू अवशेष, नक्षीकाम केलेले दगड, शिल्पे, मूर्ती, विरगळी व सतिशिळा विखुरलेल्या अवस्थेत आढळतात. या केवळ दगडी रचना नसून, त्या काळच्या समाजजीवनाचे जिवंत प्रतिबिंब आहेत. अभ्यासकांसाठी महत्त्वाची असलेली ही इतिहासाची साधने काळाच्या ओघात नष्ट होऊ नयेत, यासाठी त्यांचे जतन करून विरगळी समूह स्मारक उभारणे आवश्यक आहे.-अवधूत पाटील, इतिहास अभ्यासक.