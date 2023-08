कोल्हापूर : शरद पवारांची साथ सोडून भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या नेत्यांवर माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी कोल्हापुरातील सभेतून जोरदार हल्ला चढवला. ईडीच्या धाकानं हे लोक राष्ट्रवादी सोडून गेले, अशा शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला. (Anil Deshmukh targetd NCP leaders who go with BJP in Power in Kolhapur rally)

अनिल देशमुख म्हणाले, "महाराष्ट्रात स्वतःच्या ताकदीवर भाजप सरकार आणू शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर वर्षभरापूर्वी भाजपनं फोडाफोडीचं राजकारण सुरु केलं. आधी त्यांनी शिवसेनेचे आमदार फोडले. शिवसेनेचे आमदार कशा पद्धतीनं फोडले आपल्या लक्षात आहेच.

पन्नास पन्नास खोके घेऊन शिवसेनेचे आमदार भाजपसोबत सामिल झाले. नंतर भाजपच्या लक्षात आलं की, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली जेवढे आमदार आपल्यासोबत आले आहेत. त्यानंतरही भाजपला जो फायदा व्हायला पाहिजे तो होत नसून नुकसानच झालं आहे. त्यामुळं मग त्यांनी दुसरा प्रयोग केला. राष्ट्रवादीचे आपले सहकारी होते ते आपल्याला सोडून भाजपच्या सरकारमध्ये सामिल झाले" (Latest Marathi News)

मलाही धाक दाखवला

शरद पवारांमुळं आपले हे सहकारी मोठे झाले होते. ते आपल्याला का सोडून गेले तर ईडीच्या धाकानं गेले सगळे. ईडीची भीती तर मलाही होती. ईडीचा धाक मलाही दाखवला होता, हमारे साथ समझौता करो. पण मी म्हटलं आयुष्यभर तुरुंगात जाईल पण समझौता करणार नाही, अशा शब्दांत देशमुखांनी सगळा लेखाजोखा मांडला. (Marathi Tajya Batmya)

परमबीर सिंहांना खोटे आरोप करायला लावले

परमबीर सिंहला माझ्यावर खोटे आरोप करायला लावले. जेव्हा केस कोर्टात गेली माझ्यावर १०० कोटींचा आरोप केला होता. न्या. चांदीवाल यांच्या कोर्टानं सांगितलं की, परमबीरला कोर्टात बोलवा त्यांचा जबाब घ्यायचा आहे. शेवटी सहा सात वेळा समन्स बजावूनही ते कोर्टात आले नाहीत.

त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी कोर्टाला प्रतिज्ञापत्र दिलं आणि त्यात म्हटलं, अनिल देशमुखांवर मी आरोप केलेत त्यात तथ्य नाही, याचे कोणतेही पुरावे माझ्याकडं नाहीत. हे सर्व आरोप मी ऐकीव माहितीच्या आधारे केले होते. पण हे करता करता १४ महिने लागले तोपर्यंत मला तुरुंगात डांबण्यात आलं. पण मी घाबरलो नाही, पवार साहेबांची साथ सोडणार नाही म्हटलं आणि आज खंबीरपणे त्यांच्यासोबत आहे.