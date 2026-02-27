कोल्हापूर

Animal Husbandry : २४४१ अर्ज, फक्त ९२६ कर्ज मंजुरी; पशुसंवर्धन उद्योजकतेसमोर अडथळ्यांची शर्यत

Entrepreneurship Challenges : राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध असल्या तरी प्रत्यक्षात योजना मिळवताना लाभार्थ्यांना कागदपत्रे, बँक प्रक्रिया आणि मंजुरीतील विलंब यांचा मोठा अडथळा येतो. राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत उद्योजकता विकासासाठी ५० टक्के अनुदानाची तरतूद असतानाही महाराष्ट्र तुलनेने मागे असल्याचे चित्र आहे.
पशुसंवर्धन विभागांतर्गत अनेक योजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लाभार्थींना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून प्रक्रिया सुलभ होईल याची दक्षता घ्यायला हवी. तरच या माध्यमातून उद्योजकता निर्माण होण्यास मदत होईल.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे

