Animal Husbandry : २४४१ अर्ज, फक्त ९२६ कर्ज मंजुरी; पशुसंवर्धन उद्योजकतेसमोर अडथळ्यांची शर्यत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत अनेक योजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लाभार्थींना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून प्रक्रिया सुलभ होईल याची दक्षता घ्यायला हवी. तरच या माध्यमातून उद्योजकता निर्माण होण्यास मदत होईल. डॉ. व्यंकटराव घोरपडे.राज्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागांतर्गत यापूर्वी खूप योजना फक्त अल्प, अत्यल्प भूधारकांसाठी कार्यान्वित होत्या. आजही आहेत. या योजनांचे स्वरूप, अनुदान हे खूप मर्यादित होते. अनेक पशुपालकांची मागणीदेखील अशी होती की जादा उत्पन्न गटातील पशुपालकांसाठीदेखील अशा काही योजनांचा लाभ मिळावा, अनुदान मिळावे. .Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.कमी अधिक प्रमाणात देशभरात हीच परिस्थिती होती. परिणामी पशुसंवर्धन वाढीचा वेग कुठेतरी मंदावत होता. त्यामुळे मग केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एनएलएम) या योजनेंतर्गत उद्योजकता विकास योजना सुरू केली आहे..या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, अश्वपालन, उंटपालन, गाढवपालन यांसह मुरघास, फाॅडर ब्लॉक, ‘टीएमआर’ अशा वैरण क्षेत्रातील अनुदान देय आहे. यातून वैरणीसह या सर्व क्षेत्रात विकास करून रोजगारनिर्मिती व उद्योजकता विकास करण्यात येणार आहे. मुळात वैरण उत्पादन आणि त्याची मागणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. .Premium|Maharashtra Budget 2026 : भारताच्या ‘आर्थिक वाढीच्या इंजिना’ची कसोटी!.त्यामुळे वैरण प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहनदेखील या माध्यमातून मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ सर्व प्रवर्गांतील पशुपालकांना ५० टक्के अनुदानासह घेता येतो. एकूण अनुदान हे दोन टप्प्यांत ५०-५० टक्के असे दिले जाते. अनुदानाचा ५० टक्क्यांचा पहिला हप्ता हा केंद्र सरकारने प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर व अर्ज दराने प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केल्यानंतर देण्यात येतो..अनुदानाचा दुसरा ५० टक्के हप्ता हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सर्व देयके सादर केल्यानंतर देण्यात येतो. सदर योजनेसाठी ५० टक्के अनुदान आहे. अंतर्गत निरनिराळ्या प्रकल्पांसाठी पाच लाखांपासून पन्नास लाखापर्यंत अनुदान मिळते. .पूर्वी अशा छोठ्या योजनांना काही हजारात अनुदान देय होते. शेडच्या बांधकामापासून यंत्रसामुग्री, उपकरणे, विमा, वाहतूक, जनावरे व पक्षी खरेदी यासाठी अनुदान हे दिले जाते. योजनेसाठी जागा खरेदी किंवा अस्तित्वात असलेल्या शेड प्रकल्पासाठी तसेच दैनंदिन मजुरी, पगार, वीजबिल, पाणीबिल यासाठी अनुदान देय नाही..यातील योजनानिहाय लाभार्थींना किमान एक लाखापासून दहा लाखांपर्यंत स्वहिस्सा खर्च करावा लागतो. उर्वरित चार लाखांपासून चाळीस लाखांपर्यंत बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे लागते. यामधील वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे मूल्य हे कमीत कमी दहा लाख ते एक कोटीपर्यंत आहे. यामध्ये बँकांचा मात्र खूप मोठा सहभाग अपेक्षित आहे हे आकडेवारीवरून सहज लक्षात येईल..बँकांकडे अर्ज सादर करताना इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल, प्रशिक्षण-अनुभव प्रमाणपत्रासह स्वतःच्या नावावर सातबारा असणे, नसल्यास भाडेपट्टी करार, प्रकल्प जागेचे जिओ टॅग छायाचित्र, स्वहिस्सा उपलब्ध असल्याचा पुरावा त्यामध्ये बँक स्टेटमेंट व मुदतठेवीची छायांकित प्रत जोडाव्या लागतात. .वास्तव्य पुरावा, सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट वगैरे कागदपत्रे जोडावी लागतात. अशा या योजनेकडे राज्यातील अनेक पशुपालक आकृष्ट झालेत आणि प्रामाणिक प्रयत्नदेखील करत आहेत..विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली असता बँकांची उदासीनता हे कारण समोर येताना दिसते. सुरुवातीला प्राथमिक चौकशीत होकार देतात. नंतर कर्ज प्रत्यक्ष मंजूर करताना अनेक अटी घालतात. स्वहिस्साइतकी मुदत ठेव मागणे, कर्ज रकमेपेक्षा जास्ती तारण मागणे वगैरे...यामुळे प्रकरण खूप दिवस प्रलंबित राहते..मुळातच बँकांना निश्चित लक्ष्य नसल्याने थोडी टाळाटाळ होते. लीड बँक, जिल्हाधिकारी याबाबत आढावा घेताना दिसत नाहीत. बँक अधिकाऱ्यांना आपण इतकी मोठी रक्कम कर्ज म्हणून देत आहोत ही फार मोठी रिस्क घेत आहोत, अशी त्यांची धारणा होते. .खासगी बँकांचे प्रतिनिधी किंवा ‘एजन्सी’ या जादा शुल्क आकरतात. त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. हाही एक अडथळा आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून एकत्रित पाहणी केल्यास अनेक तांत्रिक बाबी समजावून घेता येऊ शकतात. निर्णयप्रक्रिया जलद होऊ शकते. .देशपातळीवर मागेइतर राज्यांमध्ये अशा योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. ते आपल्या राज्यात दिसून येत नाही. रिक्त जागांचाादेखील परिणाम या योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. अनेक वेळा केंद्र सरकार बँकांची मंजुरी केलेल्या कर्ज प्रकरणात तत्काळ मंजुरी देत नाही. .त्यामुळे सहा महिने पूर्ण झालेल्या अर्जांना पुन्हा नवीन कागदपत्रे बँकांना द्यावी लागतात. त्यामुळे लाभार्थी नाराज होतात. प्रकल्प अहवाल हा योग्य तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी बनवले तर निश्चितच कमीतकमी चुका राहतात. अंमलबजावणीमध्ये स्पष्टता येते. तर अशा अनेक कारणांनी आपण तुलनेने देशपातळीवर मागे पडत आहोत, याचा संबंधितांनी विचार करणे आवश्यक आहे. तर आणि तरच या माध्यमातून उद्योजकता निर्माण होईल हे निश्चित. (लेखक पशुसंवर्धन विभाग, सांगलीचे सेवानिवृत्त साहाय्यक आयुक्त आहेत.) .अशी आहे स्थिती तीन फेब्रुवारीअखेर महाराष्ट्रातून २४४१ परिपूर्ण अर्ज बँकेकडे कर्ज मंजुरीसाठी सादर ९२६ अर्जदारांना कर्ज मंजुरी पैकी ३६६ जणांना केंद्राची मंजुरी; अनुदान वाटप सुरू २४० अर्जदारांना अनुदानाचा पहिला हप्ता ३५.५९ कोटी वितरित. यापैकी ७८ प्रकल्प परिपूर्ण असून त्यांना अनुदानाचा दुसरा हप्ता ११.९७ कोटी वितरित. देशाचा विचार केला तर योजना कार्यान्वित झाल्यापासून तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये पुढे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.