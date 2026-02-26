कोल्हापूर

Gadhinglaj students : कला शिक्षक मिळेना, विद्यार्थ्यांची कुचंबणा;खासगी शिकवणी उपलब्ध नाही; अंगभूत कलागुणांना मिळेना झालाय वाव

Art Teacher : गडहिंग्लजमध्ये कला शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि खासगी शिकवणींचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होत आहे. अंगभूत कलागुण असूनही योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे स्वप्न अर्धवट राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

गडहिंग्लज : मुळात अनेक शाळांमध्ये कला शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. काही शाळांमध्ये शासकीय ग्रेड परीक्षेच्या अभ्यासक्रमापुरते खासगी कलाशिक्षकांची व्यवस्था केली जाते. त्यातूनही विद्यार्थी आपली चित्रकलेची आवड जोपासत आहेत.

