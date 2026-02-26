Gadhinglaj students : कला शिक्षक मिळेना, विद्यार्थ्यांची कुचंबणा;खासगी शिकवणी उपलब्ध नाही; अंगभूत कलागुणांना मिळेना झालाय वाव

अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवागडहिंग्लज : मुळात अनेक शाळांमध्ये कला शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. काही शाळांमध्ये शासकीय ग्रेड परीक्षेच्या अभ्यासक्रमापुरते खासगी कलाशिक्षकांची व्यवस्था केली जाते. त्यातूनही विद्यार्थी आपली चित्रकलेची आवड जोपासत आहेत..मात्र, अधिकच्या शिक्षणासाठी खासगी शिकवणी लावतो म्हटले तरी गडहिंग्लजला कला शिक्षक मिळेनात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी कुचंबणा होताना दिसत आहे. त्यांच्यातील अंगभूत कलागुणांना वाव मिळेना झाल्याचे चित्र आहे..Education News : येवल्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला रिक्त जागांची साडेसाती; ३९० हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त!.शालेय अभ्यासक्रमात इंग्रजी, गणित हे अवघड विषय मानले जातात. शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वाची वर्षे असणाऱ्या दहावी, बारावी परीक्षेत चांगले गुण मिळावेत यासाठी या विषयांच्या खासगी शिकवण्या लावल्या जातात..काही विद्यार्थी आठवीपासूनच या विषयांच्या शिकवणीला जात असल्याचे दिसून येते. सजग पालक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा तर नोकरदार पालक अपुऱ्या वेळेचा विचार करून खासगी शिकवणीवर भर देताना दिसतात. विद्यार्थी, पालकांच्या गरजेतून खासगी शिकवण्या घेणारे शिक्षक वाढले आहेत..Education News : समीर भुजबळांच्या हस्तक्षेपानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा; ३ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश.मात्र, चित्रकला या विषयाबाबत नेमके याच्या उलटे चित्र पाहायला मिळत आहे. शालेय जीवनात प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आवडीचा विषय म्हणून चित्रकलेकडे पाहिले जाते. अनेक विद्यार्थ्यांना यात चांगलीच गती असते..शासकीय ग्रेड परीक्षेतील शाळांचा चांगला निकाल हे याचेच प्रतिबिंब आहे. बऱ्याच शाळा कला शिक्षक नसताना हे यश मिळवितात, हे विशेष. असे असले तरी विद्यार्थ्यांना चित्रकलेची आवड जोपासताना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. .गडहिंग्लजला चित्रकलेची खासगी शिकवणी घेणाऱ्या कला शिक्षकांची वानवा आहे. त्यामुळे या विषयातील अधिकच्या ज्ञानापासून, सरावापासून विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. निवृत्त कला शिक्षकांकडून अपेक्षा शाळांतून निवृत्त कलाशिक्षकांची संख्या मोठी आहे..त्यांच्या अनुभवाचा फायदा गरजू विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. शुल्क आकारून त्यांनी मार्गदर्शन वर्ग सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांची सोय होईल. दररोज नसेना का; पण किमान आठवड्यातून ठरावीक दिवस जरी ज्ञानदानाचे काम केल्यास विद्यार्थ्यांचे आणि एकूणच कला क्षेत्राचे भवितव्य उज्ज्वल होईल..माझ्या मुलीला चित्रकलेची आवड आहे. तिला यातच करिअर करायचे आहे. दोन महिने उन्हाळी सुटी असल्याने चित्रकलेसाठी खासगी शिकवणी घेणाऱ्यांचा शोध घेत होतो. बऱ्याच प्रयत्नानंतर एक कला शिक्षक मिळाले. तेही आमची अडचण आणि मुलीची चित्रकलेची आवड याचा विचार करून आठवड्यातून एक दिवस शिकविण्यास तयार झाले आहेत.- सागर पोवार, पालक, कौलगे, ता. गडहिंग्लज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.