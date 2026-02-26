कोल्हापूर

Fraud Case : ए. एस. ट्रेडर्स व उपकंपनीच्‍या; पलूसमधील संचालकाला अटक मुख्य संशयित सुभेदारने केली होती नेमणूक

AS Traders : जादा परताव्याचे आमिष दाखवत शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक करणाऱ्या ए. एस. ट्रेडर्स प्रकरणात आणखी एक मोठी कारवाई झाली आहे. तब्बल तीन वर्षे फरार असलेला उपकंपनीचा संचालक संतोष कुंभार अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.
Police officials escorting

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना गंडा घालणाऱ्या ए. एस. ट्रेडर्स व तिच्या उपकंपनीचा संचालक संतोष नंदकुमार कुंभार (वय ४१, रा. दत्तनगर, पलूस, सांगली) याला अटक झाली. गुन्ह्यातील एकविसावा संशयित अटक झाली असून, तो तीन वर्षांपासून पसार होता.

