कोल्हापूर : जादा परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना गंडा घालणाऱ्या ए. एस. ट्रेडर्स व तिच्या उपकंपनीचा संचालक संतोष नंदकुमार कुंभार (वय ४१, रा. दत्तनगर, पलूस, सांगली) याला अटक झाली. गुन्ह्यातील एकविसावा संशयित अटक झाली असून, तो तीन वर्षांपासून पसार होता. .गुन्ह्यात ५३ कोटींची फसवणूक निष्पन्न झाली असून, संचालकांकडून २५ कोटींच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, आयआरबी कंपनीकडे लिपिकाचे काम करणारा संशयित संतोष कुंभार हा ए. एस. ट्रेडर्सचा मुख्य संचालक लोहितसिंग सुभेदार यांच्या संपर्कात आला..Thane Fraud: ठाण्यात ५०० कोटींचा घोटाळा, ११ हजार जणांची फसणवणूक; मालकासह तिघे अटकेत.दोघेही पलूसमध्ये एकाच भागात राहण्यास आहेत. सुभेदार याने त्याला त्याच्या उपकंपनीत संचालक म्हणून नेमले. २०१९ पासून तो ट्रेडविंग या ए. एस. ट्रेडर्सच्या उपकंपनीचे काम पाहत होता..गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो पलूसमधून पसार झाला होता. या काळात मुंबई, पनवेल भागात राहत होता. त्याचा मोबाईल बंद असल्याने तो सापडला नव्हता. दरम्यानच्या काळात त्याने पनवेल येथील बॅंक खाते काढले होते. .Investment Fraud : गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून, ४८ लाखांची फसवणूक; तहसील पोलिस ठाण्यात ठकबाज युवकाविरोधात गुन्हा दाखल.या खात्यावर व्यवहार पुन्हा सुरू झाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याचा माग काढण्यास सुरुवात केली. त्याला पनवेलमधून पकडण्यात आले. एकविसावा संशयित ताब्यात.६७३ गुंतवणूकदारांची सुमारे ५३ कोटी ८४ लाखांची फसवणूक झाल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात उघडकीस आले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणात करवीर प्रांताधिकाऱ्यांची नेमणूक करून मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले होते. .यानुसार आतापर्यंत २५ कोटींच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत २० संशयितांना अटक झाली असून, त्यातील तिघांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.