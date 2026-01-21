Kolhapur ZP : बांधकाम समितीपासून अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास; बाबासाहेब पाटील-सरूडकर यांनी घडवले जिल्हा परिषदेचे सुवर्णपान

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या राजकारणात बाबासाहेब यशवंत पाटील-सरूडकर हे एक मोठे नाव. त्यावेळी जिल्ह्यात काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष, असे दोनच तगडे पक्ष. सरूडकर यांनी काँग्रेस विचारधारेसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. .सरूड गटातून पक्षाने त्यांना जिल्हा परिषदेची उमेदवारी दिली. सरूडकर विजयी झाले आणि पहिल्याच प्रयत्नात ते महत्त्वाच्या अशा बांधकाम समितीचे सभापती झाले. सभागृहालाच मुदवाढ मिळाल्याने ते या पदावर ते सुमारे सात वर्षे होते. पुढे १९७९ ला जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली, त्यात ते पुन्हा सरूडमधून विजयी झाले आणि ‘बांधकाम’च्या अनुभवाच्या जोरावर पहिले अध्यक्ष झाले..Kolhapur ZP : उपाध्यक्षपदाच्या अनुभवावर अध्यक्षपद; पाचवेळा खासदार कै. बाळासाहेब माने यांची नेतृत्वगाथा.सरूडकर हे मूळचे शाहूवाडी तालुक्यातील सरूडचे रहिवासी. पण, त्यांचे बालपण आणि प्राथमिक शिक्षण हे अंबप (ता. हातकणंगले) येथे, तर पेठवडगाव व विद्यापीठ हायस्कूलमधून त्यांनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. .त्यानंतर त्यांनी राजाराम महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेतले, पदवी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी एलएलबीही पूर्ण केली. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शाहूवाडी तालुक्यात त्यांनी वकिली व्यवसायला सुरुवात केली. त्याचवेळी जिल्ह्यात काँग्रेसचा झंझावत सुरू होता. मुळात सामाजिक कार्याची आवड असलेले सरूडकर राजकारणात ओढले गेले..Satej Patil : आमदार सतेज पाटील यांची 'वाट' बिकट; नगरपालिकांच्या निकालाने बदलले समीकरण, काय असणार पुढची रणनीती?.१९७२ ते ७९ पर्यंत बांधकाम सभापती, तर १९७९ ला ते एक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. बांधकाम समिती सभापती असताना पाझर तलाव, रस्ते, सायफन पद्धतीच्या योजनांना त्यांनी प्राधान्य दिले. अध्यक्षपदाच्या एक वर्षाच्या काळात रस्ते आणि शाळांच्या दुरुस्तीसाठी प्राधान्य दिले. .जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर असतानाच ते १९८० च्या विधानसभेच्या रिंगणात उतरले आणि तब्बल ३३ हजार मतांनी विजयी झाले. १९८५ च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. पण, १९९० च्या निवडणुकीत ते पुन्हा शिवसेनेच्या तिकिटावर शाहूवाडीतून रिंगणात उतरले आणि जिंकलेही..१९९९ च्या निवडणुकीत ते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रिंगणात उतरले; पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. तत्कालीन आमदार संजयसिंह गायकवाड यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले; पण तिथेही त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांचे पुत्र सत्यजित हे पहिल्यांदा सरूडमधून जिल्हा परिषदेवर आले. त्यांनीही जिल्हा परिषदेत दोन टर्म काम केले..२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते शिवसेनेकडून रिंगणात उतरले आणि २००० च्या पोटनिवडणुकीतील वडिलांच्या पराभवाचा बदला घेत ते विजयी झाले. त्यानंतर २०१४ च्या निवडणुकीत पुन्हा शिवसेनेच्या तिकिटावर आमदार झाले. त्यानंतरच्या दोन्हीही विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ२५ जून १९७९ ते १९ जून १९८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.