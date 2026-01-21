कोल्हापूर

Kolhapur ZP : बांधकाम समितीपासून अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास; बाबासाहेब पाटील-सरूडकर यांनी घडवले जिल्हा परिषदेचे सुवर्णपान

babasaheb Patil-Sarudkar’s : बांधकाम समितीतील सात वर्षांचा अनुभव, विकासकामांवरील ठोस पकड आणि प्रशासकीय समज यांच्या जोरावर बाबासाहेब पाटील-सरूडकर यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली.
Babasaheb Patil-Sarudkar, former Zilla Parishad President and veteran political leader.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या राजकारणात बाबासाहेब यशवंत पाटील-सरूडकर हे एक मोठे नाव. त्यावेळी जिल्ह्यात काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्ष, असे दोनच तगडे पक्ष. सरूडकर यांनी काँग्रेस विचारधारेसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला.

