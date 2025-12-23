कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श

From Grassroots Worker to Mayor : महापालिकेच्या सुरुवातीच्या काळात दिग्गज नेत्यांमधील निर्णय कठीण असताना, बाबूराव पारखेंना महापौरपदाची संधी मिळाली आणि एका सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला.
From Grassroots Worker to Mayor

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत तिसरा महापौर निवडताना बाबूराव पारखे की द. न. कणेरकर असा नैतिक पेच होता. नेत्यांनाही निर्णय घेणे कठीण होते; मात्र कणेरकरांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण सांगितल्यानंतर बाबूरावांनी हक्क सोडला.

