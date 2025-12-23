Kolhapur Flashback : कौलारू घरातून महापौरपदापर्यंत; बाबूराव पारखेंनी कोल्हापूरला दिला माणुसकीचा आदर्श

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत तिसरा महापौर निवडताना बाबूराव पारखे की द. न. कणेरकर असा नैतिक पेच होता. नेत्यांनाही निर्णय घेणे कठीण होते; मात्र कणेरकरांनी प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण सांगितल्यानंतर बाबूरावांनी हक्क सोडला. .कणेरकरांच्या नावामुळे त्यांनी सबुरीने घेतले. सहा-सहा महिन्यांच्या पदविभागणीत दुसरी टर्म त्यांनी मान्य केली. महापालिकेच्या पहिल्या सभागृहात चौथे महापौर म्हणून त्यांची निवड झाली. एका सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला. झोपडपट्टीसारख्या भागात कौलारू घरात राहणारा कार्यकर्ताही महापौर होऊ शकतो, हे कोल्हापूरने दाखविले. .Kolhapur Flashback : काठावरच्या बहुमतावर महापौरपद; कोल्हापूरला लाभले वंदनीय नेतृत्व,पहिली निवडणूक, पहिला महापौर आणि शहरविकासाचा वेगवान प्रवास.पंत बाळेकुंद्री महाराजांच्या राजारामपुरीतील मंदिराजवळ त्यांचे घर. घरची स्थिती बेताचीच. शिवाजी विद्यापीठाकडे जाताना लागणारे पंत बाळेकुंद्री महाराजांचे मंदिर आहे. त्याच्या उभारणीत बाबूरावांचा मोठा वाटा. या मंदिरात चालणारे भजनी मंडळ प्रसिद्ध होते. त्यातून ‘बाबूराव चिपळीवाले’’ जनमानसांत रुजले. पन्नास वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्य करायचे म्हणजे लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचा प्रकार होता. .घरातील चूल पेटत नसली तरीही इतरांच्या चुली कशा पेटतील, याची काळजी समाजसेवक घेत. जाहिराती, वार्ता फलकावर ‘इमेज’ किंवा डिजिटल फलकांवरील सामाजिक कार्यकर्ता होण्याची पद्धत त्यावेळी नव्हती. तेव्हा समाजाची सेवा करतो तो सामाजिक कार्यकर्ता असायचा. त्याला वेगळी प्रतिष्ठा होती. सामान्यांचे ते आधार होते. त्यांच्या घराची कौले बदलली नाहीत किंवा घराचे मजले वाढले नाहीत. दुचाकीही आली नाही. .Kolhapur Flashback : रिक्षाचालकांचा घेराओ, सभात्याग आणि गुप्त खेळी; १९८० ची महापौर निवडणूक इतिहासजमा.माजी महापौरांसाठी असलेल्या सुविधेतून ते केएमटीचा प्रवास करायचे. गरीब व समाजाच्या तळातील लोकांविषयी कणव असणारा हा कार्यकर्ता संघर्ष करतच निर्वतला. कोल्हापूरवासीयांना नागरी सुविधा देण्यासाठी त्यांनी अधिकाराचा वापर केला. .कायम विजार-शर्ट अशा वेशभूषेत असलेले बाबूराव साध्या राहणीचे होते. शरद पवार यांनीही बाबूरावांचा गौरव केला. महापालिकेच्या सभागृहानंतर या कार्यकर्त्याची विशेष कदर केली गेली नाही. कोणतीही शासकीय समिती अथवा एखादे महत्त्वाचे पद त्यांना मिळाले नाही. शहरातील काही सेवाभावी संस्थांनी त्यांना सहकार्याचा हात दिला होता.(सुनील ई. पाटील, सकाळ संदर्भसेवा).महापालिकेचे दुसरे सभागृहकालावधी ः १९८५ ते १९९०सदस्य संख्या ः ६०महापौर ः ७.(धोंडिराम रेडेकर, ॲड. महादेवराव आडगुळे, पांडुरंग पाटील, दिनकर पाटील, रामचंद्र फाळके, रघुनाथ बावडेकर, भीमसिंग रजपूत)पदाधिकारी असेबाबूराव दौलतराव पारखे (महापौर)कालावधी : ६ मार्च १९८१ ते २० ऑगस्ट १९८१ शत्रुघ्न कृष्णा पाटील (उपमहापौर)कालावधी : ६ मार्च १९८१ ते २० ऑगस्ट १९८१ नारायण ज्ञानदेव जाधव (स्थायी समिती सभापती)कालावधी : ६ ऑगस्ट १९८० ते ३१ जुलै १९८१ आयुक्त - वि. श. करंदीकरकार्यकाल - २ ऑगस्ट १९७९ ते ३१ जुलै १९८१ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.