Kolhapur Farmers : तंबाखूपासून कांद्याकडे वळले आणि नशीब पालटले; बहिरेवाडीचा कांदा बंगळूर बाजारपेठेत

उत्तूर : जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या कांदा पिकाकडे बहिरेवाडी (ता. आजरा) येथील शेतकरी वळले आणि त्यांचे अर्थकारणच बदलून गेले आहे. येथील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कांदा बंगळूरच्या बाजारात तेथील व्यापाऱ्यांनी विक्रीसाठी ठेवला आहे. मोठा कांदा असल्याने विशेषतः हॉटेल व्यावसायिकांकडून मागणी वाढत आहे. यावर्षी ७० शेतकऱ्यांनी कांदा पिकवला आहे. त्यांना सरासरी एकरी १० टन उत्पादन मिळाले आहे..वीस वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या तंबाखू पिकाचे नुकसान झाले. त्यावेळी पर्यायी रब्बी पीक म्हणून येथील शेतकऱ्यांनी कांद्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. या परिसरात तयार झालेल्या चांगल्या प्रतीचा कांदा पाहून कृषी विभागाने कांदा पीक घेण्यास इतर शेतकऱ्यांनाही प्रवृत्त केले. .Kolhapur Market : कांद्याची आवक वाढली, भाव कोसळले! शाहू मार्केटमध्ये शेतकरी ग्राहकांचा खेळ बदलला.इतर बागायती पिकांपेक्षा कांदा पिकात आर्थिक फायदा असल्याने गावातील सुमारे शंभर शेतकरी तयार झाले. गावाला नदी अथवा नाला असा पाण्याचा मोठा स्रोत नाही. विहीर व कूपनलिकांच्या उपलब्ध पाण्यावर येथील शेतकऱ्यांनी कांदा पीक घेतले आहे..पारंपरिक पद्धतीने पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेती मशागतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, जैविक कीड नियंत्रणाची माहिती करून घेणे, बाजारभावाची माहिती देणे आदी उपाययोजना कृषी विभागाने राबविल्या आहेत. .Agriculture News : जळगावात भाजीपाला स्वस्त, पण शेतकरी त्रस्त! उत्पादन खर्चही निघेना, बळीराजा पुन्हा संकटात.यावर्षी ७५ शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये एनटू ४१ या बियाण्यांची लागवड केली. चार महिन्यांत कांदा काढणीस आला. मोठ्या कांद्याचे वजन अर्धा किलोपर्यंत भरले. या कांद्याला बंगळूर बाजारपेठेत जास्त मागणी असल्याने तिकडे कांदा पाठविण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. .यावर्षी हवामानाचा कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला. त्यामुळे अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. सध्या कांद्याला १५ ते २० रुपयांपर्यंत प्रतिकिलो भाव मिळतो. अजूनही भाव मिळणे अपेक्षित आहे.- संजय जोंधळे, कांदा उत्पादक शेतकरी, बहिरेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.