Kolhapur ZP : उपाध्यक्षपदाच्या अनुभवावर अध्यक्षपद; पाचवेळा खासदार कै. बाळासाहेब माने यांची नेतृत्वगाथा

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक १९७२ मध्ये झाली. तत्पूर्वीच्या सभागृहात कै. दिनकरराव यादव अध्यक्ष तर कै. बाळासाहेब माने उपाध्यक्ष होते. उपाध्यक्ष पदाच्या या अनुभवावरच कै. माने यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद चालून आले. जवळपास पाच वर्षे ते या पदावर राहिले. सर्वसामान्य मराठा कुटुंबातील लढवय्या तरुण, वक्तृत्व कलेत पारंगत आणि सामान्य लोकांच्या प्रश्नाची केवळ जाण नव्हे तर ते सोडवण्यासाठी ताकद पणाला लावणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती. या जोरावरच ते १९७७ मध्ये पहिल्यांदा खासदार झाले, त्यानंतर सलग पाचवेळा त्यांनी त्यावेळच्या इचलकरंजी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. रुकडीचे सरपंच, हातकणंगले पंचायत समितीचे सभापती या माध्यमातून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असताना शिक्षण समितीचे सभापतिपदही त्यांच्याकडे होते. या पदावर असताना त्यांनी केलेले काम उल्लेखनीय आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे अंतरंग आणि बाह्यरंग बदलण्याची किमया त्यांनी साधली. प्रत्येक तालुक्यात शिक्षक क्रेडिट सोसायट्या, शिक्षक भवन उभारण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. उपाध्यक्ष पदावर असताना जिल्ह्याची सुख-दुःखे समजून घेणाऱ्या या तडफदार नेत्याला पुढे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. अध्यक्ष झाल्यानंतर गावोगावच्या पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे योजनांना गती देऊन शिक्षणानंतर त्यांनी शेतकरी विकासात लक्ष घातले. चंदगड तालुक्यातील दौलत साखर कारखाना व कागलच्या शाहू कारखाना उभारणीस त्यांनी केलेले सहकार्य हा शेतकरी हिताचा निर्णय होता. राजर्षी शाहू महाराज व कर्मवीर विठ्ठलराव शिंदे या दोन समाजसुधारकांचा आदर्श समाजापुढे रहावेत, त्यांचे विचार राष्ट्रधन व्हावे, तरुणांत त्यांचे विचार रुजावेत यासाठी शाहू व्याख्यानमाला त्यांनी सुरू केली. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ३० ऑक्टोबर १९७२ ते १५ फेब्रुवारी १९७७. जिल्हा परिषदा लोकशाही विकेंद्रीकरणाची केंद्रे ठरत असताना कै. माने यांनी ती विचारांची, विकासांची व आदर्शांची केंद्रे व्हावीत यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. त्यांच्याच काळात कागलगरांचा वाडा जिल्हा परिषदेसाठी घेऊन जिल्हा परिषदेला वास्तू रूपाने स्थिरता आणली. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असतानाच लोकसभेच्या १९७७ च्या निवडणुका लागल्या. त्यावेळी दत्ताजीराव कदम इचलकरंजीचे खासदार होते. त्यांनी कै. माने यांचा आवाका ओळखून स्वतः लोकसभेची उमेदवारी नाकारून ती कै. माने यांना देण्याची सूचना केली. त्या निवडणुकीत कै. माने पहिल्यांदा लोकसभेच्या मैदानात उतरले आणि जिंकलेही. त्यानंतर १९८०, १९८४, १९८९, १९९१ अशा चार सलग लोकसभेच्या निवडणुका त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर जिंकल्या.