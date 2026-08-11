Kolhapur Balinga Bridge Traffic Update : कळे-कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक वळविली; बालिंगा पूल वाहतुकीस बंद, 'या' पर्यायी रस्त्यांवरूनच धावणार वाहने

कुडित्रे : कळे ते कोल्हापूर मार्गावरील बालिंगा येथील प्रमुख पुलाच्या स्लॅबच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी पुलावर कँक्रिट बूम प्लेसर उभारण्यात येणार असल्याने मंगळवारपासून (ता. ११) सकाळी सातपासून या मार्गावरील वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवून पर्यायी मार्गाने वळविली (Kalle to Kolhapur alternative route) आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी अधिसूचनेद्वारे दिली आहे. .परिस्थितीनुसार सुरक्षितेतेची खात्री करून दुचाकी वाहनांना सावधगिरीने मार्ग देता येईल; पण सर्व हलकी व जड चारचाकी वाहनांची वाहतूक या कालावधीत पर्यायी मार्गाने वळविली आहे. गगनबावड्याकडून कोल्हापूरकडे येणारी वाहतूक सांगरूळ फाटा, कुडित्रे, कोगे, पाडळी, बालिंगामार्गे वळविली आहे. तसेच कोल्हापूरकडून गगनबावड्याकडे जाणारी वाहतूक बालिंगा, पाडळी, कोगे-कुडित्रे, सांगरूळ फाटा या मार्गाने सोडण्यात येणार आहे. काही प्रमाणात चारचाकी वाहने खुपिरे, पाडळी बुद्रुक, प्रयाग चिखली, आंबेवाडीमार्गे वळविली आहेत..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.दरम्यान, करवीर पोलिस ठाण्याच्या अहवालानुसार कुडित्रे ते कोगे दरम्यानच्या पुलाखाली पुराच्या पाण्याची पातळी २ ते ३ फूट आहे. आगामी काळात पावसाचा जोर वाढल्यास किंवा राधानगरी धरणातून विसर्ग सुरू झाल्यास हा मार्ग बंद होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या अरूंद मार्गावरून अवजड वाहनांची वाहतूक मर्यादित वेगाने व टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे..Kagal Peth Naka Highway : कागल-पेठनाका 65 किमी महामार्गाचे काम पुन्हा रखडले! 1200 कोटींचा नवा आराखडा; वाहनचालकांना आणखी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागणार?.नागरिकांना प्रवासात अडचण येऊ नये यासाठी व प्रशासनाकडून आवश्यक ठिकाणी माहिती व दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टर, रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाशाची व्यवस्था आणि मजबूत बॅरिकेडिंग उभारण्यात येत आहे. मार्गावर स्थानिक पोलिसांसह महामार्ग पोलिस व वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून जादा बंदोबस्त तैनात केला आहे. वाहनधारकांनी प्रशासनास सहकार्य करून पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.