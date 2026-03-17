कोल्हापूर

Admapur Yatra : चार लाख भाविकांनी घेतला प्रसादाचा लाभ; बाळूमामा भंडारा उत्सव; आज पालखी सोहळ्याने होणार सांगता

Balumama Bhandara : आदमापूर येथील श्रीक्षेत्र बाळूमामा भंडारा उत्सवात यंदा भक्तीचा महासागर उसळला आहे. तब्बल चार लाख भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेत, श्रद्धा आणि भक्तीचा अद्भुत संगम अनुभवला.
Devotees gather in huge numbers

Devotees gather in huge numbers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गारगोटी : महाराष्ट्र व कर्नाटकातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील श्रीक्षेत्र सद्‌गुरू बाळूमामा यांच्या भंडारा उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी लाखो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला.

Loading content, please wait...
