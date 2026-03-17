Admapur Yatra : चार लाख भाविकांनी घेतला प्रसादाचा लाभ; बाळूमामा भंडारा उत्सव; आज पालखी सोहळ्याने होणार सांगता

गारगोटी : महाराष्ट्र व कर्नाटकातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील श्रीक्षेत्र सद्गुरू बाळूमामा यांच्या भंडारा उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी लाखो भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला..पहाटे भाकणूक झाल्यानंतर सकाळपासूनच महाप्रसादासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. देवस्थान प्रशासनाने महाप्रसादासाठी एकूण १५ काहिली प्रसाद तयार केला होता. यासाठी १२ टन तांदूळ, पाचटन गहू, पाचटन गूळ, ८०० किलो डाळी, ७०० किलो साखर व ७०० किलो भाजीपाला असा सुमारे २३ टन धान्यसाठा वापरण्यात आला..सुमारे चार लाख भाविकांनी भात व खिरीच्या महाप्रसादाचा लाभ घेतला. भाविकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी देवस्थान प्रशासनाने सुमारे सहा लाख मिनरल वॉटरच्या बाटल्यांची व्यवस्था केली होती. .उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून भव्य मंडप उभारण्यात आला होता. प्रसादासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. घरच्यांसाठी प्रसाद नेण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती..२३ टन धान्याचा महाप्रसादभंडारा उत्सवासाठी देवस्थान प्रशासनाने तब्बल २३ टन धान्य वापरून महाप्रसाद तयार केला. १२ टन तांदूळ, पाच टन गहू, पाच टन गूळ, तसेच डाळी, साखर व भाजीपाला वापरून भात व खिरीचा प्रसाद तयार करण्यात आला..डोणे महाराजांची भाकणूक आदमापूर (ता. भुदरगड) येथील श्रीक्षेत्र बाळूमामा भंडारा उत्सवानिमित्त सोमवारी, पहाटे झालेल्या पारंपरिक भाकणुकीत कृष्णात डोणे महाराज (रा. वाघापूर) यांनी देश-विदेशातील घडामोडींविषयी भविष्यवाणी केली..डोणे महाराज म्हणाले, 'जगातील परिस्थिती तणावपूर्ण राहील. चीन भारतावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारत-पाकिस्तान दरम्यान मोठे युद्ध होण्याची शक्यता आहे. तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसतील आणि भारतीय सैनिक सीमेवर शौर्याने लढत राहतील. .देशांतर्गत राजकारणातही मोठे बदल घडतील. काही राजकीय नेते मोठ्या घोटाळ्यांत अडकून तुरुंगात जातील. भारतात नवे कायदे लागू होतील आणि समान नागरी कायद्याबाबतही हालचाली वेगाने होतील. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल..