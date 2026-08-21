Balumama Temple Scam : आदमापूर बाळूमामा मंदिरात 60 कोटी 75 लाखांचा अपहार; गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी SIT स्थापन, 'हे' अधिकारी करणार चौकशी!

कोल्हापूर : आदमापूर येथील संत बाळूमामा देवस्थान गैरव्यवहार तपासासाठी आज विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात (Kolhapur Balumama Temple scam latest news) आले. अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली चार अधिकारी, आठ पोलिस कर्मचारी असे बारा जणांचे हे पथक तपास करेल..श्री संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टमध्ये झालेल्या ६० कोटी ७५ लाखांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी ‘विशेष तपास पथक’ स्थापन करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती..सध्या आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करीत आहे. मार्च २०२० ते मार्च २०२६ या कालावधीत मेंढ्यांची विक्री व जमीन खरेदीत अनियमितता असल्याचा ठपका आहे. याप्रकरणी तत्कालीन धर्मादाय निरीक्षक तथा प्रशासक रागिणी खडके, देवस्थानचे सचिव रावसाहेब कोणकेरी यांच्यासह कंत्राटदार आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल आहेत..Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली.व्याप्ती मोठी असल्याने पथकया प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. अपर पोलिस अधीक्षक जाधव यांच्यासोबत पुणे धर्मादाय सहआयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपअधीक्षक सुवर्णा पत्की, भुदरगड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप, पोलिस निरीक्षक हेमंत शहा यांच्यासह आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आठ पोलिस अंमलदारांचा पथकामध्ये समावेश आहे..Khambatki Ghat Tunnel Route : सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा! खंबाटकी घाटात 7 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बोगद्यातून एक लेन वाहतुकीसाठी खुली.तपासाला गती....आर्थिक गुन्हे शाखेकडून देवस्थानच्या व्यवहारांची तपासणी सुरू आहे. तसेच देवस्थानचे विश्वस्त, कर्मचारी यांचेही जबाब नोंदविण्याचे काम सुरू आहे. विशेष पथक स्थापन केल्यामुळे आता या तपासाला गती मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.