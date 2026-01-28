कोल्हापूर

Ajit Pawar Dead: 'आम्ही आता पोरके झालो…'; अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समजताच हसन मुश्रीफ ढसाढसा रडले

Hasan Mushrif shocked after knowing about ajit pawar demise: मंत्री हसन मुश्रीफ यांना या घटनेचा मोठा धक्का बसला असून, दुःख अनावर झाल्याने ते अक्षरशः ढसाढसा रडले.
Ajit Pawar Death News in Marathi : बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात (Baramati Plane Crash) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बारामती तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेसाठी अजित पवार आज (ता.२८) विमानाने बारामतीत दाखल झाले होते.

