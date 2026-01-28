Ajit Pawar Dead: 'आम्ही आता पोरके झालो…'; अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समजताच हसन मुश्रीफ ढसाढसा रडले

Ajit Pawar Death News in Marathi : बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात (Baramati Plane Crash) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बारामती तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेसाठी अजित पवार आज (ता.२८) विमानाने बारामतीत दाखल झाले होते..मात्र, विमानतळावर उतरतानाच झालेल्या अपघातात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या निधनाची बातमी समजताच राज्यभरात शोककळा पसरली आहे..मंत्री हसन मुश्रीफ यांना या घटनेचा मोठा धक्का बसला असून, दुःख अनावर झाल्याने ते अक्षरशः ढसाढसा रडले. अश्रूंना वाट मोकळी करून देताना मुश्रीफ म्हणाले, “अतिशय शिस्तप्रिय आणि कणखर नेता आज आपल्यातून गेला. ज्यांच्या आधारावर आम्ही राजकारण करत होतो, असे नेतृत्व हरपले. आम्ही आता पोरके झालो आहोत.”, अशी त्यांनी भावना व्यक्त केलीये..'ही सकाळ सुन्न करणारी! राजकारणातल्या मोकळ्या ढाकळ्या नेत्याचं असं जाणं धक्कादायक'; अजितदादांच्या निधनानंतर महेश लांडगेंनी व्यक्त केलं दु:ख.दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही अजित पवारांच्या निधनावर तीव्र शोक व्यक्त केला. “अजित पवार यांचे व्यक्तिमत्त्व दिलखुलास, रोखठोक आणि कार्यकर्त्यांना आपलेसे वाटणारे होते. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांची कार्यपद्धती आणि प्रशासनावरची मजबूत पकड ही महाराष्ट्राच्या स्मरणात कायम राहील,” असे राऊत यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.