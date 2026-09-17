Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात नव्या कमी दाबाची शक्यता; महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार? हवामान विभागाचा अंदाज

Maharashtra rainfall forecast : महाराष्ट्रात पावसाने उघडीप दिल्याने अनेक जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी सुरू असल्या, तरी सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. आज (ता. १७) मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात मुख्यतः कोरडे हवामान राहून ऊन-सावल्यांचा खेळ आणि तुरळक हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा दक्षिणेकडे सरकला आहे. हा पट्टा राजस्थानातील दिसा, जयपूर, आग्रा, लखनऊ, गया, सागर बेटे ते ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीसह रायलसीमा परिसरात समुद्रसपाटीपासून १.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. दक्षिण कर्नाटक ते मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..आज मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात मुख्यतः उघडीप राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात..Maharashtra Weather: पावसाने दडी मारली; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला! आज ‘या’ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता.बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाची शक्यताउत्तर थायलंड आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे उत्तर अंदमान समुद्रात शनिवारपर्यंत (ता. १९) कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली ओडिशा-आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याकडे येताना तीव्र होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, सौराष्ट्र आणि लगतच्या अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.