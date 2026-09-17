कोल्हापूर

Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात नव्या कमी दाबाची शक्यता; महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार? हवामान विभागाचा अंदाज

Maharashtra weather update : बंगालच्या उपसागरात नव्या कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. याचा महाराष्ट्रातील पावसावर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या हवामान विभागाचा अंदाज.
Bay of Bengal Low Pressure Area Maharashtra weather update

Bay of Bengal Low Pressure Area Maharashtra weather update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra rainfall forecast : महाराष्ट्रात पावसाने उघडीप दिल्याने अनेक जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी सुरू असल्या, तरी सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. आज (ता. १७) मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात मुख्यतः कोरडे हवामान राहून ऊन-सावल्यांचा खेळ आणि तुरळक हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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