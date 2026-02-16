Bhogavati River : भोगावतीचे पाणी काळवंडले; दूषित पाण्यामुळे आजार बळावण्याची गावकऱ्यांना चिंता

कसबा बीड : भोगावती नदीला महिनाभरात तीन ते चार वेळा मळीमिश्रित दूषित पाणी आल्यामुळे परत परत मासे मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे नदीकाठावरील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वारंवार पाणी प्रदूषण होत असताना अशा घटना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिसत नाहीत का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत..भोगावती नदीवरील बहिरेश्वर येथील सरकारी बंधाऱ्यावर दूषित पाण्यामुळे मृत मासे तरंगतांना दिसत आहेत. लोकांनी पाणी उकळून प्यावे, असे ग्रामपंचायतींच्या वतीने करण्यात आले होते, पण गेली महिनाभर नदीकाठावरील सर्वच गावांत कविळीची साथ वाढत आहे. याकडे ना सरकारी यंत्रणेचे लक्ष आहे, ना लोकप्रतिनिधींचे..Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!.सर्वच यंत्रणा ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’ अशा भूमिकेत असल्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. पाणी काळे पडले असून, तीव्र दुर्गंधीयुक्त वास येत आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर खबरदारीचा उपाय म्हणून काही ठिकाणी पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद केला आहे, पण ज्या ठिकाणी पर्याय नाही, अशा गावातील नागरिक तेच पाणी पीत आहेत. .बहिरेश्वर महे, कोगे, बालिंगे, शिंगणापूर गावातील आरोग्य विभागाने परिस्थितीचा आढावा घेत सर्वेक्षण सुरू केले आहे. ‘गेल्या महिन्यात हळदी, कांडगाव, कोथळी, कुरुकली आदी गावांत काविळीचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर होते. आता प्रमाण कमी झाले आहे. .Godavari River : गोदावरीचा श्वास कोंडला! प्रदूषित पाण्यामुळे चांदोरी परिसरात त्वचारोगाचा विळखा.आरोग्य सेवक, आशा वर्कर यांच्या वतीने नागरिकांचे रक्ताचे नमुने व तपासण्या सुरू आहेत. पाण्याचे नमुने कोल्हापूर व पुणे या ठिकाणी पाठवले आहेत. लोकांनी अजूनही पाणी उकळून प्यावे.’- डॉ. विनायक भोई, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, .हसूर दुमाला या गावात काविळीची साथगेले महिनाभर कमीअधिक प्रमाणात भोगावती नदीकाठावरील बहिरेश्वर, कोगे, कसबा बीड, महे, गाडेगोंडवाडी, कारभारवाडी, हळदी, कांडगाव, कोथळी, कुरुकली या गावांत काविळीची साथ सुरू आहे. हसूर दुमाला आरोग्य केंद्राच्या वतीने योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.