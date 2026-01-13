कोल्हापूर
Ichakaranji Sankranti : भोगी–संक्रांतीच्या स्वागतासाठी इचलकरंजीच्या बाजारपेठांत महिलांची झुंबड, भाजीपाल्यांची जोरदार खरेदी
Bhogi Festival Shopping : भोगी सणाच्या पूर्वसंध्येला इचलकरंजीतील प्रमुख बाजारपेठा आणि आठवडी बाजार महिलांच्या गर्दीने फुलून गेले, भाजीपाला व सणासाठी लागणाऱ्या साहित्याची जोरदार खरेदी झाली.
इचलकरंजी : भोगी सणाच्या पूर्वसंध्येला शहरातील बाजारपेठांत खरेदीसाठी महिलांची झुंबड उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गाजर, वाटाणा, लाल पावटे, उसावरील घेवडा, कांदापात, सोलाना यासह विविध पालेभाज्यांच्या खरेदीसाठी शहरातील प्रमुख बाजारपेठा तसेच आठवडी बाजार गर्दीने फुलून गेले होते.