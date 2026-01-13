Women shoppers crowd Ichalkaranji markets to buy vegetables and essentials

Women shoppers crowd Ichalkaranji markets to buy vegetables and essentials

sakal

कोल्हापूर

Ichakaranji Sankranti : भोगी–संक्रांतीच्या स्वागतासाठी इचलकरंजीच्या बाजारपेठांत महिलांची झुंबड, भाजीपाल्यांची जोरदार खरेदी

Bhogi Festival Shopping : भोगी सणाच्या पूर्वसंध्येला इचलकरंजीतील प्रमुख बाजारपेठा आणि आठवडी बाजार महिलांच्या गर्दीने फुलून गेले, भाजीपाला व सणासाठी लागणाऱ्या साहित्याची जोरदार खरेदी झाली.
Published on

इचलकरंजी : भोगी सणाच्या पूर्वसंध्येला शहरातील बाजारपेठांत खरेदीसाठी महिलांची झुंबड उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गाजर, वाटाणा, लाल पावटे, उसावरील घेवडा, कांदापात, सोलाना यासह विविध पालेभाज्यांच्या खरेदीसाठी शहरातील प्रमुख बाजारपेठा तसेच आठवडी बाजार गर्दीने फुलून गेले होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Makar Sankranti Festival
vegetable
festival
Ichalkaranji
Celebration
Bhogi Festival
Puja items shopping