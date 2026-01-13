कोल्हापूर

Bhogi Vegetable : शेतकऱ्यांची भोगीची आशा: ढगाळ वातावरण, रोगराई आणि भोगी सण, जयसिंगपूर बाजारात भाजीपाल्याच्या दरांचा खेळ

Vegetable Prices Surge : भोगी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जयसिंगपूर बाजारात गाजराची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने दर घसरले, मात्र वांगी आणि वरण्याला वाढलेल्या मागणीमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळताना दिसतो.
Farmers selling fresh vegetables at Jaysingpur market ahead of the Bhogi festival.

सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गाजराचे उत्पादन झाल्यामुळे मिरज तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर जयसिंगपूरच्या बाजारात गाजराची आवक झाली. परिणामी दर गडगडले, तर वांगी, वरण्याचे दर मात्र गगनाला भिडलेत.

