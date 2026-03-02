Bhramacha Bhopala play : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाचा सोहळा; ‘सकाळ’ आयोजित नाट्यप्रयोगास रसिकांची दाद; समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्यही

कोल्हापूर : सहजसुंदर अभिनय, अचूक वेळ साधून केलेली संवादफेक, साजेसे नेपथ्य आणि सुरेल तसेच मंजूळ संगीत अशा विविध गुणवैशिष्ट्यांनी सजलेल्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ नाटकाचा रसिकांनी मनमुराद आनंद घेतला. .प्रत्येक प्रसंगाला उत्स्फूर्तपणे टाळ्यांची दाद देत रसिकांनी कलावंतांना प्रोत्साहित केले. त्यामुळे ‘सकाळ’ माध्यम समूहाने आयोजित केलेल्या या नाट्यप्रयोगाचा आनंद द्विगुणित झाला. प्रसिद्ध लेखक प्रल्हाद केशव अत्रे (प्र. के. अत्रे) यांचे गाजलेले हे व्यंगनाट्य आहे. विजय केंकरे दिग्दर्शित या नाटकात प्रसिद्ध अभिनेते संजय नार्वेकर यांची प्रमुख भूमिका आहे. .Sakal Karandak : वसंतराव नाईक शासकीय महाविद्यालय महाअंतिम फेरीत; ‘सकाळ करंडक’ राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा!.सकाळ माध्यम समूह आयोजित नाटकास कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर, कॅन्सर सेंटर ऑफ अमेरिका मुख्य प्रायोजक होते, तर ड्रीम व्हिजन हॉस्पिटॅलिटी क्लब प्रा. ली., सहप्रायोजक होते. अंकित काणे यांनी सादर केलेल्या या नाटकाची निर्मिती त्रैलोक्य, भूमिका आणि अथर्व या संस्थांनी केली आहे..‘भ्रमाचा भोपळा’ हे सामाजिक व्यंगावर नेमके बोट ठेवणारे नाटक आहे. समाजातील अंधश्रद्धा, दिखावा, खोटा अहंकार आणि अफवांवर सहज विश्वास ठेवण्याची प्रवृत्ती यावर या नाटकातून परखड भाष्य करण्यात आले आहे..Sakal Book Festival: बहारदार रचनांना रसिकांच्या टाळ्या आणि वाहवाची उत्स्फूर्त दाद; गझल, नज्म आणि कव्वालीच्या सुरांनी उलगडला ‘ग़म का ख़ज़ाना’.एका साध्या, क्षुल्लक घटनेचा गैरसमज (भ्रम) कसा वाढत जातो आणि त्याचे ‘भोपळ्यासारखे’ फुगलेले रूप कसे धारण होते, यामुळे कौटुंबिक पातळीवर निर्माण होणारी घालमेल व टिंगल यांचे विनोदी पण मार्मिक चित्रण सादर करण्यात आले. .प्रभावी संवाद आणि पूरक कायिक अभिनयामुळे प्रत्येक प्रसंग उत्कंठावर्धक ठरला. अफवा आणि गैरसमजांतून कसे विनोद घडतात, याची प्रचिती रसिकांना आली. तसेच समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्य करत व्यक्तींचा स्वार्थ आणि प्रतिष्ठेचा खोटा दिखावा उघडकीस आणण्यात आला..अत्रे यांच्या खास शैलीतील कोट्या, उपरोध आणि बोचरी टीका यांचा सुरेख संगम कलावंतांनी प्रभावीपणे रंगमंचावर उभा केला. घरमालक, कुटुंबप्रमुख, त्यांची पत्नी, नातेवाईक, शेजारी, नोकर आणि परिचित अशी विविध व्यक्तिरेखा रंगवल्या गेल्या. .कल्पक जोशी प्रस्तुतकर्ता आहेत. प्रमुख भूमिका संजय नार्वेकर यांनी ताकदीने साकारली. त्यांना शुभंकर तावडे, चेतना भट, कांचन प्रकाश, पूजा वर्तक, अर्चना शर्मा, वरद चव्हाण, अजिंक्य भोसले आणि सुनील तावडे यांनी समर्थ साथ दिली. गीतकार मंदार जोग, तसेच गायक चेतना भट, अजित परब यांनी सादर केलेल्या गीतांना रसिकांनी विशेष दाद दिली..'सकाळ’चे सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांच्या हस्ते संजय नार्वेकर यांच्यासह सर्व कलावंतांचा सत्कार करण्यात आला. नाट्यनिर्माते कल्पक जोशी, संजय नार्वेकर यांच्या हस्ते कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरचे संचालक डॉ. सूरज पवार, डॉ. रेश्मा पवार व ड्रीम व्हिजन हॉस्पिटॅलिटीचे धीरज जैन यांचाही सत्कार करण्यात आला. .अलीकडच्या काळात कामाच्या व्यापामुळे ताणतणाव वाढतो. अशा वेळी नाटकातील विनोदी प्रसंग पाहताना मनावरील ताण हलका होतो. हसण्याचा आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे जीवनात हास्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. .नाटकाला सध्या चांगले दिवस आले असून, उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. संजय नार्वेकर आणि त्यांच्या सहकलावंतांनी नाटकाद्वारे मनमुराद हसविले. उत्तम प्रकारे सादर झालेल्या या नाटकामुळे रसिकांना दर्जेदार कलाकृतीचा आनंद घेता आला, याचे समाधान आहे. ‘सकाळ’ समूहाने यामध्ये प्रायोजक म्हणून सहभागी होण्याची संधी दिली, याचा आनंद आहे.- डॉ. सूरज पवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.