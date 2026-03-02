कोल्हापूर

Bhramacha Bhopala play : ‘भ्रमाचा भोपळा’, आनंद अन् विनोदाचा सोहळा; ‘सकाळ’ आयोजित नाट्यप्रयोगास रसिकांची दाद; समाजातील दांभिकतेवर टीकात्मक भाष्यही

Sanjay Narvekar : कोल्हापुरात रंगलेल्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ या गाजलेल्या व्यंगनाट्याने रसिकांना खळखळून हसवले आणि समाजातील दांभिकतेवर मार्मिक भाष्य केले. ‘सकाळ’ माध्यम समूह आयोजित या नाट्यप्रयोगास प्रेक्षकांनी टाळ्यांच्या गजरात दाद दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सहजसुंदर अभिनय, अचूक वेळ साधून केलेली संवादफेक, साजेसे नेपथ्य आणि सुरेल तसेच मंजूळ संगीत अशा विविध गुणवैशिष्ट्यांनी सजलेल्या ‘भ्रमाचा भोपळा’ नाटकाचा रसिकांनी मनमुराद आनंद घेतला.

