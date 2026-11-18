गारगोटी : भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या अग्रिम अनुदानातून दिलासा मिळाला आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या तालुक्यातील १३ हजार ५७२ शेतकऱ्यांचे पंचनामे अनुदानासाठी पात्र ठरलेत आहेत. यापैकी ११ हजार ४६६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर प्रत्येकी पाच हजारांप्रमाणे पाच कोटी ७३ लाख ३० हजारांची मदत जमा झाली, तर उर्वरित दोन हजार १०६ शेतकऱ्यांचे एक कोटी पाच लाख ३० हजारांचे अग्रिम अनुदान तांत्रिक व कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे प्रलंबित (Bhudargad crop damage compensation 2026) आहे..भुदरगड तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषानुसार आर्थिक मदत देण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाच्या माध्यमातून नुकसानीचे पंचनामे केले. या प्रक्रियेत तालुक्यातील एकूण १३ हजार ५७२ शेतकऱ्यांचे पंचनामे अनुदानासाठी पात्र ठरले. या पात्र शेतकऱ्यांपैकी ११ हजार ४६६ शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या मदत पोर्टलवर अपलोड केली होती..दरम्यान, काही शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार नसणे, बँक खात्याला आधार क्रमांक लिंक नसणे, आयकरदाते असणे तसेच सामायिक खातेदार असणे अशा विविध त्रुटींमुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. त्यामुळे पात्र असूनही काही शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रलंबित अनुदानाच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करण्याबाबत सूचना दिल्या जात आहेत. त्रुटी दूर झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची माहिती पुन्हा प्रक्रियेत आणून अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे..Maharashtra Drought Relief : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये मिळणार दोन हजारांची मदत? दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणासाठी सरकारच्या हालचालींना वेग, तारीखही ठरली?.शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी नसणे, आधार लिंक नसणे, आयकर दाते तसेच सामायिक खातेदार या कारणांमुळे या शेतकऱ्यांचे पाच हजारांचे अग्रिम अनुदान प्रलंबित आहे. या शेतकऱ्यांशी संपर्क करून, त्रुटींची पूर्तता करून अनुदान जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.-महादेव खुडे, भुदरगड तालुका कृषी अधिकारी.Ratnagiri ACB Raid : परदेशी जहाजाला परवानगी देण्यासाठी मागितली 80 हजारांची लाच; बंदर अधिकाऱ्यासह साथीदार जाळ्यात, 60 हजार स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले.दृष्टिक्षेपातपात्र शेतकरी १३,५७२अनुदान मिळालेले शेतकरी ११,४६६जमा झालेली रक्कम पाच कोटी ७३ लाख ३० हजारप्रलंबित शेतकरी २१०६प्रलंबित निधी एक कोटी पाच लाख ३० हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.