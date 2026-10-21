कोल्हापूर

12-foot Python Found in Bhudargad : शेतकरी महिलांच्या अंगाचा उडाला थरकाप! शेतात काम करताना आढळला तब्बल 12 फूट लांबीचा अजगर, वन विभागाकडून सुरक्षित सुटका

12-foot python found in Tambale Bhudargad : भुदरगड तालुक्यातील तांबाळे येथे अथणी शुगर कारखान्याच्या फाट्याजवळ शेतात काम करणाऱ्या महिलांना १२ फुटांचा अजगर आढळला. वन विभागाने अजगराला सुरक्षित पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडले.
12-foot python found in Tambale Bhudargad

12-foot python found in Tambale Bhudargad

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कडगाव : तांबाळे (ता. भुदरगड) येथील अथणी शुगर भुदरगड साखर कारखान्याच्या फाट्याजवळ शेतात काम करणाऱ्या महिलांना तब्बल १२ फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ (Python rescue operation in Tambale village) उडाली.

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