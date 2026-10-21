12-foot Python Found in Bhudargad : शेतकरी महिलांच्या अंगाचा उडाला थरकाप! शेतात काम करताना आढळला तब्बल 12 फूट लांबीचा अजगर, वन विभागाकडून सुरक्षित सुटका

कडगाव : तांबाळे (ता. भुदरगड) येथील अथणी शुगर भुदरगड साखर कारखान्याच्या फाट्याजवळ शेतात काम करणाऱ्या महिलांना तब्बल १२ फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ (Python rescue operation in Tambale village) उडाली. .शेतात काम सुरू असताना अचानक एवढ्या मोठ्या आकाराचा अजगर दिसल्याने महिलांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मात्र, प्रसंगावधान राखत त्यांनी आरडाओरड न करता संबंधितांना याची माहिती दिली. त्यानंतर वन विभागाच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत अजगराला सुरक्षितपणे पकडून त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले..तांबाळे परिसरात अथणी शुगर भुदरगड साखर कारखान्याच्या फाट्याजवळील शेतात महिला काम करत होत्या. याचदरम्यान त्यांना शेतात मोठ्या आकाराचा अजगर दिसून आला. सुरुवातीला अजगराचा आकार पाहून महिला घाबरल्या. मात्र, त्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अजगराला त्रास न देता पोलिसपाटील वसंत वास्कर यांच्याशी संपर्क साधला. वास्कर यांनी तत्काळ वन विभागाला याबाबत माहिती दिली..Bakra Plant Blooms After 14 Years : 14 वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली! वाकीघोल पठारावर 'बकरा' वनस्पती बहरली, बघण्यासारखा आहे निसर्गाचा दुर्मिळ नजारा.घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पथकाने परिस्थितीचा आढावा घेत योग्य खबरदारीसह अजगराला पकडण्याची मोहीम हाती घेतली. अजगराला कोणतीही इजा होणार नाही, याची काळजी घेत त्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. त्यामुळे संभाव्य धोका टळला असून, परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..Rare Namaqua Dove Spotted in Uran : लांब टोकदार शेपटी अन् पिवळी चोच; आफ्रिकेतून हजारो किलोमीटर प्रवास करून उरणमध्ये पोहोचला हा पक्षी, गुजरातमध्ये झालेली पहिली नोंद.दरम्यान, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. प्रवीण निमसे यांनी अजगराची तपासणी केली. या मोहिमेत वन क्षेत्रपाल राजेश चौगुले, वन्य जीवरक्षक विजय पाटील, वनपाल तानाजी लटके, श्री. जाधव, वनरक्षक योगेश पाटील, दत्तात्रय सोनमाने, विजय शिंदे, दीपक गुरव आणि अभिजित सावंत यांनी सहभाग घेतला. शेतात काम करताना किंवा परिसरात साप अथवा अजगर आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर राखावे. त्याला पकडण्याचा किंवा मारण्याचा प्रयत्न न करता वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.