Birth Death Registration Rules : जन्म-मृत्यू नोंदीला दोन वर्षे विलंब, तर न्यायालयाचे दार ठोठावे लागणार; केंद्राचे नवे कडक नियम लागू, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पाऊल

कुडित्रे : जन्म-मृत्यूची नोंद करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब केल्यास थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतील. न्यायालयात तथ्यांची पडताळणी झाल्यावरच अशा नोंदी (delayed birth registration rules 2026) होतील. केंद्र आणि राज्याने जन्म-मृत्यूच्या नोंदीसंदर्भातील नियम अतिशय कडक केले आहेत. त्यामुळे तुम्ही या नोंदी वेळेवर न केल्यास अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..विलंबित नोंदींमधील गैरप्रकार आणि बनावट दाखले रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने हे कडक कायदेशीर बदल केले आहेत. जिल्ह्यात जन्म व मृत्यूच्या विलंबित नोंदींबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाने नवीन सुधारित नियम लागू केले आहेत. ते अत्यंत कडक आहेत. जन्म व मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी सर्व तहसीलदारांना तातडीचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार सहा ऑगस्ट २०२६ च्या केंद्रीय राजपत्रानुसार कायद्यातील कलम १३(३) मध्ये मोठे बदल केले आहेत. विलंब झालेल्या नोंदींसाठीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे..Kunbi Certificate Update : मनोज जरांगेंच्या उपोषणाआधी सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! मराठवाड्यात 74 हजार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप; हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार किती अर्ज मंजूर?.दरम्यान, सध्या प्रत्येक तालुक्यात जन्म-मृत्यूच्या नोंदींचे शेकडो प्रस्ताव तहसील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असून, लाभार्थी महिनोन्महिने फेऱ्या मारत होते. आता दोन वर्षांवरील प्रकरणांसाठी थेट न्यायालयात जावे लागणार असल्याने पालकांमधून आणि नागरिकांमधून चिंतेची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलले असून, नागरिकांनी पुढील कटकट टाळण्यासाठी जन्म व मृत्यूच्या नोंदी विहित मुदतीतच स्थानिक प्रशासनाकडे कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Nashik Farmer Loan Waiver : नाशिक जिल्ह्यात 260 कोटींची कर्जमुक्ती; 30 हजारांहून अधिक खात्यात जमा, टप्पा 1 आणि 2 चा एकूण लाभ किती? पाहा आकडेवारी.वेळेत नोंद करा!दोन वर्षांनंतरच्या नोंदीसाठी आता वकिलांमार्फत न्यायालयात अर्ज करून पुरावे सादर करावे लागतील. यात नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त त्रासात न अडकता जन्म वा मृत्यूची नोंद विहित मुदतीतच संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका किंवा महापालिकेत करून दाखला घ्यावा, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे..नवे बदल काय आहेत?सुधारित नियमांनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडून एक वर्ष उलटले; परंतु दोन वर्षांच्या आत नोंद करायची असल्यास, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या चौकशी वा आदेशानंतरच नोंदणी निबंधकांना ती नोंद करता येईल.सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे घटनेला दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला असल्यास, आता तहसीलदारांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत, अशा प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश मिळवणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य आहे. न्यायालयात तथ्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच निबंधक नोंद करू शकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.