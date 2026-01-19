कोल्हापूर

Kolhapur ZP : दोन आमदारांची ताकद दाखवत भाजपचा मोठा दावा; जि.प. निवडणुकीत ४० जागांची मागणी

Chandrakant Patil : जिल्ह्यात वाढलेल्या आमदारांच्या संख्येमुळे भाजपचा आत्मविश्वास आणि जागांवरील दावा मजबूत झाला आहे, जागावाटपाचा अंतिम निर्णय महायुतीतील नेत्यांशी चर्चा करूनच होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत.
BJP leaders during a strategy meeting on Kolhapur Zilla Parishad seat distribution.

BJP leaders during a strategy meeting on Kolhapur Zilla Parishad seat distribution.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मागील सभागृहात भाजप, आवाडे आणि महाडिक गट मिळून १९ जागा होत्या. मात्र, आता जिल्ह्यात भाजपचे दोन व एक सहयोगी आमदार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील भाजपचे कार्यकर्ते निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी जिल्ह्यातील ४० जागांवर आपला दावा सांगितला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Chandrakant Patil
Bjp
political
election
ZP
political parties
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.