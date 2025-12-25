Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप उमेदवार यादीवर मुंबईत शिक्कामोर्तब

इचलकरंजी : शहरातील राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीवर गुरुवारी (ता. २५) मुंबईत शिक्कामोर्तब होणार आहे. १६ पैकी १४ प्रभागांतील जवळपास सर्व जागांवरील उमेदवार निश्चित झाले आहेत, तर दोन उमेदवारांच्या नावांबाबत मतभेद निर्माण झाल्यामुळे दोन प्रभागांतील उमेदवार निवडी प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे..इचलकरंजी महापालिकेसाठी सर्वाधिक इच्छुकांनी भाजपकडे उमेदवारी मागणी केली आहे. त्यामुळे निर्णय घेताना पक्षश्रेष्ठींना कसरत करावी लागत आहे. उमेदवारी वाटप करताना भाजपमधील आवाडे - हाळवणकर गटाला समान न्याय दिला जाण्याचे संकेत आहेत. .BJP Candidate List : भाजप उमेदवारांच्या यादीला शुक्रवारचा मुहूर्त; शिवसेनेसोबत जागावाटप अजूनही अनिश्चित!.त्यानुसार महायुतीत भाजपला मिळणाऱ्या एकूण जागांमध्ये ५० - ५० टक्के जागांचा फॉर्म्युला दोन्ही गटांसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, गेली दोन दिवस पक्षाकडून अधिकृत घोषणा नसताना परस्पर उमेदवार घोषित केले जात आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटांतील इच्छुकांमध्ये गोंधळ उडत आहे..या पार्श्वभूमीवर आज भाजपच्या अंतिम उमेदवारांची यादी घेऊन माजी आमदार सुरेश हाळवणकर मुंबईला रवाना झाले आहेत. उद्या (ता. २५) दुपारी साडेतीन वाजता मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत निर्णय होणार आहे..BMC Election: मुंबईचं राजकारण हादरलं! उद्धव–राज ठाकरे युतीचा गुप्त फॉर्म्युला समोर, थेट संघर्ष होणार... महायुतीची तातडीची बैठक!.यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार राहुल आवाडे, प्रकाश आवाडे, मकरंद देशपांडे उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी भाजपच्या उमेदवारांची यादी अंतिम केली जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांची घोषणा पक्षाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे..घटक पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्षभाजपमध्येच उमेदवारीसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे घटक पक्षांना जागा सोडताना भाजपची मोठी अडचण होत आहे. महायुती झालीच तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) तीन ते चार जागा, तर शिवसेना (शिंदे) पक्षाला सात जागा दिल्या जाऊ शकतात. .या पार्श्वभूमीवर घटक पक्षांच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष असणार आहे. त्यामुळे शेवटच्या दोन प्रभागांतील उमेदवार निवडी प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे समजते. त्यावर या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.