BJP Group Leader : भाजप गटनेतेपदासाठी चार दिग्गजांची नावे पुढे, अंतिम निर्णय वरिष्ठांच्या हातात

Senior Leaders : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप गटनेतेपदाची निवड अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. कोअर कमिटीकडून चार नावे पुढे आल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
BJP leaders and corporators during the meeting at the party office in Kolhapur.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील गट नेतेपदासाठी कोअर कमिटीकडून चार नाव सुचविण्यात आली आहेत. पक्षाच्या कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत ही नावे पुढे आली आहेत.

