BJP Group Leader : भाजप गटनेतेपदासाठी चार दिग्गजांची नावे पुढे, अंतिम निर्णय वरिष्ठांच्या हातात

कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाच्या महापालिकेतील गट नेतेपदासाठी कोअर कमिटीकडून चार नाव सुचविण्यात आली आहेत. पक्षाच्या कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत ही नावे पुढे आली आहेत. .याचवेळी प्रत्येक नगरसेवकाकडूनही त्यांना अपेक्षित नावे बंद लिफाफ्यातून घेतली आहेत. ही सर्व नावे वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आली आहे. ते याबाबत निर्णय घेणार आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार धनंजय महाडिक होते..Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिकेत 'बालाणी' गटनेते! अनुभवी नितीन बरडे आणि डॉ. चंद्रशेखर पाटलांनाही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या.महापालिकेत भाजपचा गटनेता ठरविण्यासाठी आज सर्व नगरसेवकांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीत गट स्थापन करण्यात आला. मात्र, गट नेता कोण ही निवड अद्याप झालेली नाही. यासाठी कोअर कमिटीने चार नावे निश्चित केली. यामध्ये मुरलीधर जाधव, विजयसिंह खाडे-पाटील, विशाल शिराळे आणि विजेंद्र माने यांच्या नावाचा समावेश आहे..याचसोबत गटनेता कोण असावा, यासाठी सर्वांचे मत जाणून घेण्याचे स्वातंत्र्यही नगरसेवकांना देण्यात आले. त्यांनीही त्यांच्याकडील नाव बंद लिफाफ्यातून दिले आहे. शनिवारी (ता.२४) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण याबाबत निर्णय घेतील, असे खासदार महाडिक यांनी सांगितले..Kolhapur ZP : दोन आमदारांची ताकद दाखवत भाजपचा मोठा दावा; जि.प. निवडणुकीत ४० जागांची मागणी.दरम्यान, भाजप कार्यालयातील बैठकीत नगरसेवकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. मात्र, येथेमहापौर कोण असेल, स्थायी समितीसह अन्य पदांवर कोणाला संधी मिळेल, याबाबत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. .हा सर्व निर्णय वरिष्ठ नेत्यांचा असणार आहे. महापौर ठरविण्यासाठी सर्वांत प्रथम महायुतीच्या नेत्यांची बैठक होईल. त्यानंतर प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र बैठक होईल. यातून महापौरपदाचे नाव पुढे येणार असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली. यावेळी आमदार अमल महाडिक, प्रदेश सचिव महेश जाधव, प्रा. जयंत पाटील, ॲड. शिवप्रसाद वंदुरे-पाटील उपस्थित होते. अक्षय जरग यांच्या पाठिंब्याबाबत उत्सुकता. 'एका नगरसेवकामुळे समितीतील बलाबल बदलू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबतची माहिती दिली जाईल. त्यानंतर जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नगरसेवक अक्षय जरग कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देणार हे निश्चित होणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.