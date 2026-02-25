कोल्हापूर

Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा अधिकृत गट नोंदणीकृत; नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात

BJP Group Registration : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात आज महत्त्वाची घडामोड झाली. भारतीय जनता पक्षच्या वतीने जिल्हा परिषद सदस्यांच्या गटाची अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा गट नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली.

