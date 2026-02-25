Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा अधिकृत गट नोंदणीकृत; नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा गट नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली..जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते तानाजी पाटील यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली. यावेळी भाजपचे ग्रामीण पश्चिम जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, ग्रामीण पूर्व जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकारी येडगे यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. .Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .तसेच नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य राजश्री लक्ष्मण गावडे (अडकूर), सुयशा अमरिशसिंह घाटगे (सिद्धनेली), शिवानी विजयसिंह भोसले (चिखली), काकासाहेब मारुती सावळकर (म्हाकवे), नामदेव दिनकर वाईंगडे (उचगाव), .वनिता सागर भोगम (कळंबे तर्फ ठाणे), सलीम अब्बास महात (शिरोली पुलाची), महेश बसगोंडा पाटील (पट्टणकोडोली), कुमार मारुती कांबळे (कबनूर), सानिका राहुल आवाडे (कोरोची), प्रशांत लक्ष्मण शहापुरे (आलास) हे जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषदेत सत्तासमीकरणाची रंगत; अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे तर उपाध्यक्षपदावर महायुतीत तडजोडींची शक्यता.जिल्हा परिषदेचे भाजपचे गटनेते तानाजी पाटील यांनी गट नोंदणीची कागदपत्रे जिल्हाधिकारी येडगे यांच्याकडे सुपूर्द केली, तर उपजिल्हाधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.