कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात

BJP Internal Conflict Intensifies : ६५ जागांसाठी ४२७ अर्ज; भाजपमध्ये नवे विरुद्ध जुने असा उघड संघर्ष, उमेदवारी वाटपावरून नाराजी वाढली; बंडखोरी रोखणे नेतृत्वासाठी मोठे आव्हान. एकतर्फी वाटणारी निवडणूक पक्षांतर्गत अस्वस्थतेमुळे चुरशीची होण्याची शक्यता
BJP Internal Conflict Intensifies

BJP Internal Conflict Intensifies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणूक केवळ पक्षांमधील राजकीय लढत न राहता ती पक्षांतर्गत संघर्ष बनत आहे. सध्या एकतर्फी वाटणारी ही निवडणूक भाजपमधील अंतर्गत अस्वस्थतेमुळे चुरशीची ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
political parties
Political Controversy
Corporation Election
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com