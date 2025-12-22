Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणूक केवळ पक्षांमधील राजकीय लढत न राहता ती पक्षांतर्गत संघर्ष बनत आहे. सध्या एकतर्फी वाटणारी ही निवडणूक भाजपमधील अंतर्गत अस्वस्थतेमुळे चुरशीची ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीमधील ६५ जागांसाठी भाजपकडून तब्बल ४२७ कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी मागणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यात नव्याने प्रवेश केलेले तसेच अनेक वर्षांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ कार्यकर्ते दोन्ही गटांचा समावेश आहे. मात्र, उमेदवारी वाटपाबाबत पक्षांतर्गत सुरू असलेला नवे विरुद्ध जुने संघर्ष वरिष्ठांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे..Ichalkaranji Muncipal Corporation : काही जागा घटक पक्षांना जाणार, उरलेल्या जागांसाठी भाजपमध्ये कट-थ्रोट स्पर्धा; अनेकांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली.पूर्वी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारा आणि नंतर स्वतंत्र ताराराणी पक्षाच्या माध्यमातून निवडणूक लढवणारा आवाडे गट भाजपमध्ये सामील झाला. आवाडे गटाच्या भाजप प्रवेशानंतर शहरातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यांच्या प्रवेशामुळे भाजपची ताकद वाढली. .त्यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते व नेतेही भाजपमध्ये दाखल झाले. यावेळी भाजपमधील जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांत अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे जाणवत होते. ज्या काळात इचलकरंजी शहरात भाजपकडे उमेदवारांची कमतरता होती. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.त्या काळातही अनेक कार्यकर्ते निष्ठेने पक्षाचे काम करीत राहिले. आज मात्र उमेदवारीच्या शर्यतीत नव्याने आलेले प्रभावी नेते आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी भाजपमध्ये नवे विरुद्ध जुने असा स्पष्ट संघर्ष उभा राहताना दिसत आहे..या पक्षांतर्गत संघर्षाचा परिणाम उमेदवारी पुरता मर्यादित न राहता निवडणुकीच्या प्रचारावर होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारी न मिळाल्यास नाराजी, बंडखोरी वाढण्याचा धोका पक्षासमोर उभा आहे. त्यामुळे उमेदवार निवडताना निष्ठा, कार्यक्षमता आणि जिंकण्याची क्षमता यांचा समन्वय ठेवणे भाजपच्या ज्येष्ठ नेतेमंडळींसाठी आव्हान ठरणार आहे. .या पार्श्वभूमीवर आमदार राहुल आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर हे नेते या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढतात. उमेदवारी न मिळालेल्या कार्यकर्त्यांची नाराजी कशी दूर करतात. याकडे लक्ष लागले आहे. मानसिक तणाव.इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व पक्षीय राजकारणात इच्छुक उमेदवारांत मोठ्या प्रमाणावर मानसिक तणाव व अस्थिरता निर्माण झाली आहे. उमेदवारीबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस अधिकच तापत आहे. तर अनेक प्रभागांत इच्छुक उमेदवार अस्वस्थतेत वावरत असल्याचे चित्र आहे. .इच्छुकांमधील स्पर्धा तीव्रउमेदवारीबाबत अधिकृत घोषणा होण्याआधीच काही इच्छुकांकडून प्रचार सुरू केला आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरणात संभ्रमाचे चित्र आहे. कार्यकर्त्यांत गैरसमज, नाराजी आणि अंतर्गत मतभेद उफाळून येत आहे. तर अनेक प्रभागांत इच्छुकांमधील स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.