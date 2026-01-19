कोल्हापूर

Ichalkaranji Mayor : स्वीकृत नगरसेवकांवरून भाजप अडचणीत; पराभूत उमेदवारांची पक्ष नेतृत्वाकडे धाव

BJP Faces Dilemma : स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी पराभूत उमेदवारांची धाव; भाजप नेतृत्वापुढे धर्मसंकट, निवडणूकपूर्व धोरण आणि निकालानंतरची मागणी यामध्ये भाजप अडकला
BJP leaders and party workers amid discussions following Ichalkaranji municipal election results.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपमध्ये काही चर्चेतील चेहऱ्यांचा धक्कादायक पराभव झाला आहे. अशा काही चेहऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाचे वेध लागले आहेत.

