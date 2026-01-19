Ichalkaranji Mayor : स्वीकृत नगरसेवकांवरून भाजप अडचणीत; पराभूत उमेदवारांची पक्ष नेतृत्वाकडे धाव

इचलकरंजी : नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपमध्ये काही चर्चेतील चेहऱ्यांचा धक्कादायक पराभव झाला आहे. अशा काही चेहऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाचे वेध लागले आहेत. .त्यादृष्टीने यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून, पक्ष नेतृत्वाकडे साकडे घातले जात आहे. मात्र, निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदावर संधी दिली जाणार नाही, अशी पक्षाची भूमिका आहे. त्यामुळे याबाबत पक्षनेतृत्वासमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Ichalkaranji Muncipal : उमेदवारी डावलताच भाजपमध्ये बंडाचे वारे; इचलकरंजीत इच्छुकांचा संताप रस्त्यावर.इचलकरंजी महापालिकेची निवडणुकीच्या निकालाबाबत चर्चा संपलेली नाही. यात शिव-शाहू विकास आघाडीतील दिग्गजांचा झालेल्या पराभवाची चर्चा सर्वाधिक रंगली आहे. त्याचबरोबर भाजपमध्येही काही पॅनेलमधील प्रभावी चेहऱ्यांचा पराभव झाला आहे. .हा पराभव का झाला?, याचा पक्षपातळीवर उहापोह केला जात आहे. पॅनेल मजबूत असताना एक -दोन उमेदवाराचा कसा काय पराभव होतो?, असा प्रश्न पक्ष नेतृत्वाला पडला आहे. यात कोणी दगाफटका केला आहे, याची माहिती घेतली जात आहे..Ichalkaranji Elections : ‘आपला माणूस’ फॉर्म्युला यशस्वी ठरणार का? अपक्ष उमेदवार ठरू शकतात निर्णायक.तर निवडणूक निकालानंतर अशा एकमेकाच्या विरोधी पॅनेलमधील विजयी उमेदवारांच्या हालचाली सध्या जास्तच चर्चेत आल्या आहेत. त्यामुळे विशेषतः भाजप अंतर्गत पुढील काळात वादळ निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. .दुसरीकडे अनपेक्षितपणे पराभव झालेल्या भाजपच्या पॅनेलमधील उमेदवारांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आता पक्ष नेतृत्वाकडे साकडे घातले जात आहे. त्यासाठी शिष्टमंडळ घेऊन नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत. .पण, सध्या महापौर आरक्षणाकडे आणि त्यानंतर या पदाच्या निवडीकडे अधिक लक्ष आहे. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा विषय येणार आहे. त्यामध्येही अनेकांना पक्ष नेतृत्वाने शब्द दिला आहे. त्यामुळे आपली अपक्ष उमेदवारी मागे घेत भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी जीवाचे रान केले होते. त्यामुळे पराभूत उमेदवारांना जर पुन्हा स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी दिल्यास निवडणुकीत राबलेल्या कार्यकर्त्यांचे काय?, असा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे..पराभुतांना पुन्हा संधी न देण्याचे पक्षांचे धोरणमुळात भाजपकडे इच्छुकांची संख्या मोठी होती. त्यातून उमेदवारी देताना नेतेमंडळांनी कसरत करावी लागली होती. उमेदवारी दिल्यास पराभूत झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांचा दरवाजा बंद असेल, असे स्पष्ट धोरण पक्ष नेतृत्वाने निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केले आहे. .असे असताना आता पराभूत उमेदवारांना जर स्वीकृत नगरसेवक पदावर संधी देण्याची मागणी होत असेल तर पक्षांच्या नेतृत्वासमोर धर्मसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र होण्याची भीती आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या निवडी पक्ष श्रेष्ठींना त्रासदायक होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.