Ichalkaranji Election : भाजपकडे तगडे उमेदवार; गतवेळचे विरोधक एकत्र आल्याने प्रभागात लागणार विरोधकांचा कस

इचलकरंजी : शहरातील लहान - मोठ्या गृहनिर्माण संस्था असलेला हा प्रभाग आहे. प्रभागातील मुख्य रस्ते चकाचक आहेत. पण, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अनेकवेळा रस्त्यांची खोदाई करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. .घंटागाड्या वेळेत येत नसल्यामुळे नागरिक उघड्यावर कचरा टाकतात. त्यामुळे ठिकठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य दिसते. आठवडा बाजार रस्त्यावरच भरतो. त्याला शिस्त लावण्याची आवश्यकता आहे.- पंडित कोंडेकर.Ichlkaranji Election : जांभळे गटाच्या भूमिकेला महत्त्व; महायुतीतच रस्सीखेच इचलकरंजी प्रभाग ३ मध्ये उमेदवारीवरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने.पाणीपुरवठा सतत विस्कळीत होत असतो. त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. एकमेव उद्यानाची फारसी समाधानकारक स्थिती नाही. भटकी कुत्री व डुकरांचा यांचा उच्छाद त्रासदायक आहे. .खुल्या जागेचा रात्री नशेसाठी करण्यात येणार गैरवापर हा या परिसरातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. शहराचा हा वाढीव भाग असल्यामुळे एकूणच या भागात नागरी सुविधांचा बराच दुष्काळ दिसून येतो..Kolhapur Election : तगड्या इच्छुकांमुळे चुरस वाढणार; काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी, दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी.यावेळी प्रभागातील राजकीय स्थिती वेगळी आहे. गतवेळी नगरपालिका निवडणुकीसाठी एकमेकांच्या विरोधात लढलेले उमेदवार यावेळी भाजपच्या पॅनेलमधून लढताना दिसण्याची शक्यता आहे. भाजपकडे अनेक तगडे उमेदवार आहेत. .त्यामध्ये तीन माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. यातील दोघांची उमेदवारी नक्की समजली जात आहे. दोन जागा सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण गटातून उमेदवारी मिळविण्यासाठी चुरस असणार आहे. उमेदवारी मिळविण्यासाठी नेतेमंडळींकडे जोरदार फिल्डिंग लावण्यात येत आहे..यावेळी भाजपच्या पॅनेलमधून पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने पक्षाकडून दोन-तीन कार्यकर्त्यांच्या नावांची चाचपणी सुरू केली आहे. माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा बऱ्यापैकी प्रभाव असलेला हा प्रभाग आहे. .त्यामुळे भाजपच्या पॅनेलमध्ये हाळवणकर गटाचे वर्चस्व दिसण्याची शक्यता आहे. तसेच आवाडे गटाचीही लक्षणीय ताकद आहे. त्यांच्याही एका समर्थकाला उमेदवारीची दिली जाण्याची शक्यता आहे..विरोधकांकडून फारसे प्रभावी चेहरे दिसत नाहीत. मात्र, कारंडे गटाचे समर्थक या निवडणुकीत ताकदीने उतरणार असल्याची चर्चा आहे. भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्यास विरोधकांना प्रभावी चेहरा या प्रभागातून मिळू शकतो. त्यामुळे या प्रभागात चुरशीची लढत पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. .अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १४५९अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ७४पुरुष मतदार = ६०२५महिला मतदार = ५७६५एकूण मतदार = ११७९०एकूण लोकसंख्या = १८२६१.विकासाचे मुद्देआठवडा बाजारसाठी जागेचा अभावअंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्थातुंबलेल्या सारण गटारींचा प्रश्नअपुरा व अवेळी पाणीपुरवठासार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था .आरक्षण असेअ - ओबीसीब - सर्वसाधारण महिलाक - सर्वसाधारण महिलाड – सर्वसाधारण