Ichalkaranji Election : भाजपकडे तगडे उमेदवार; गतवेळचे विरोधक एकत्र आल्याने प्रभागात लागणार विरोधकांचा कस

Ward Election Analysis : महिला आरक्षणामुळे उमेदवारीसाठी वाढलेली चुरस आणि कार्यकर्त्यांची संधीची प्रतीक्षा, पाणी, कचरा, रस्ते आणि बाजाराच्या प्रश्नांमुळे मतदारांचा रोष निर्णायक ठरण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : शहरातील लहान - मोठ्या गृहनिर्माण संस्था असलेला हा प्रभाग आहे. प्रभागातील मुख्य रस्ते चकाचक आहेत. पण, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. अनेकवेळा रस्त्यांची खोदाई करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.

