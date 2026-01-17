कोल्हापूर

BJP Victory Kolhapur : ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी परिसर भारावला; गुलाल, ढोल-ताशे अन् जयघोष, कोल्हापूर भाजप कार्यालयात जल्लोष

Dhananjay and Amal Mahadik Lead : नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे कोल्हापुरी फेटा बांधून स्वागत, निकाल स्पष्ट होताच भाजप कार्यालयात विजयाचा रंग गडद झाला, ढोल-ताशे, गुलाल आणि फटाक्यांनी परिसर झाला जल्लोषी
BJP workers celebrate election victory with colours and drums at the Kolhapur party office.

BJP workers celebrate election victory with colours and drums at the Kolhapur party office.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणूक निकालाचे एकेक कल जसे स्पष्ट होत गेले, तसा भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) गोटात आनंदाला उधाण आले. पक्षाच्या विजयी उमेदवारांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच भाजप कार्यालयातील विजयाचा रंग अधिकच गडद होत गेला.

