BJP Victory Kolhapur : ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी परिसर भारावला; गुलाल, ढोल-ताशे अन् जयघोष, कोल्हापूर भाजप कार्यालयात जल्लोष

कोल्हापूर : निवडणूक निकालाचे एकेक कल जसे स्पष्ट होत गेले, तसा भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) गोटात आनंदाला उधाण आले. पक्षाच्या विजयी उमेदवारांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच भाजप कार्यालयातील विजयाचा रंग अधिकच गडद होत गेला. .ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची मुक्त उधळण आणि ‘जय श्रीराम’च्या घोषणांनी आज भाजप कार्यालय दुमदुमले. कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाने या परिसराला जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. सकाळपासूनच निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. .Kolhapur Election Party Wise Winners : कोल्हापूर महानगरपालिका पक्षनिहाय विजयी उमेदवार लिस्ट, जाणून घ्या पक्षीय बलाबल.भाजपचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचे वृत्त येऊ लागले, तशी कार्यालयाबाहेर गर्दी जमू लागली. दुपारनंतर अंतिम निकाल हाती येताच सर्वच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. .गुलाल आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने परिसर दुमदुमू लागला. प्रत्येक फेरीच्या निकालापाठोपाठ पक्षाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक समर्थकांसह कार्यालयात दाखल होत होते. त्यावेळी ढोल-ताशांच्या तालावर ठेका धरत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला..Kolhapur Election Violence : निकालानंतर कोल्हापुरात तुफान हाणामारी, पोलिसांसमोरच महिला एकमेकांच्या अंगावर धावल्या.जल्लोषी वातावरणात खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार अमल महाडिक यांचे आगमन होताच कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाचा बांध फुटला. कार्यकर्त्यांनी त्यांना खांद्यावर उचलून घेत विजयाचा आनंद व्यक्त केला. .यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांनी आपल्या खास कोल्हापुरी शैलीत कॉलर उडवत आणि शड्डू ठोकत विजयाचा आनंद साजरा केला. आमदार महाडिक यांनीही हात उंचावून व नंतर हात जोडून सर्वांचे आभार व्यक्त केले. .जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव आणि प्रदेश सचिव महेश जाधव यांनीही यावेळी कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ढोलाच्या तालावर ठेका धरला. जे मनात तेच मनपात असून जे दिल्लीत तेच गल्लीत घडल्याचे चित्र असल्याचे यावेळी खासदार महाडिक यांनी सांगितले. विजयाची मोहर उमटवून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा यावेळी विशेष सन्मान केला..प्रत्येक विजयी उमेदवाराला ‘कोल्हापुरी फेटा’ बांधून आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे जंगी स्वागत केले. तसेच लाडू पेढे वाटले. विजयी उमेदवार, पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यालयामध्ये उशिरापर्यंत जल्लोष सुरू होता. .खासदार महाडिकांनी केक कापला खासदार धनंजय महाडिक यांनी निकालानंतरच वाढदिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर, निकालानंतर उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह त्यांनी केक कापून वाढदिवस साजरा केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.