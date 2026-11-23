देवाळे: बोरिवडे (ता. पन्हाळा) येथील रेवती संतोष चौगले (वय ८) या चिमुरडीचा रेबीजसदृश लक्षणांमुळे उपचारादरम्यान शनिवारी (ता. २१) पहाटे मृत्यू झाला. महिनाभरापूर्वी पिसाळलेल्या कुत्र्याने तिचा पाठलाग केला होता. त्यावेळी घाबरून पळताना ती पडून जखमी झाली होती. मात्र, या घटनेत कुत्र्याने चावा घेतला आहे की नाही, हे लक्षात न आल्याने तिला रेबीज प्रतिबंधक लस देण्यात आली नव्हती..स्थानिकांकडून व नातेवाइकांकडून मिळालेली माहिती अशी ः रेवतीच्या मागे २० ऑक्टोबर रोजी पिसाळलेले कुत्रे लागले होते. त्यावेळी पळताना ती पडल्याने तिच्या गुडघ्याला जखम झाली होती. कुटुंबीयांनी तिला बांबवडे येथे उपचारासाठी नेले होते. मात्र, कुत्र्याने चावा घेतल्याची शक्यता लक्षात न आल्याने तिचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण झाले नव्हते. मागील काही दिवसांपासून रेवतीला पाण्याची आणि गर्दीची भीती वाटणे अशी लक्षणे दिसू लागली.तिची प्रकृती शुक्रवारी (ता. २०) जास्तच बिघडल्याने नातेवाइकांनी तिला तातडीने कोल्हापूर येथील सीपीआरमध्ये दाखल केले. डॉक्टरांनी उपचार सुरू केले. मात्र, शनिवारी पहाटे अडीचच्या सुमारास तिची प्राणज्योत मालवली. अवघ्या आठ वर्षांच्या रेवतीच्या मृत्यूने चौगले कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून तिच्या संपर्कात आलेल्या ३४ लोकांना रेबीज प्रतिबंधक लस घेण्याची सूचना डॉक्टारांनी केली आहे..जिल्ह्यातील तिसरी घटना यापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये सृष्टी सुनील शिंदे या २१ वर्षीय तरुणीचा रेबीजमुळे मृत्यू झाला होता. ती नागाळा पार्कात राहण्यास होती. शनिवार पेठेत तिच्यावर ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कुत्र्याने हल्ला केला होता. सीपीआरमध्ये उपचार सुरू असताना ४ मार्च २०२४ रोजी तिचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान, राशिवडे बुद्रुक येथेही आठ वर्षांपूर्वी कोल्ह्याच्या चाव्यानंतर रेबीजची लागण झालेल्या १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला होता. दक्ष पाटील हा घराशेजारील ऊस शेतीत गेला होता तेव्हा कोल्ह्याने त्याच्या पायाला चावा घेतला होता..रेवती चौगलेकुत्र्यांच्या हल्ल्यांनी परिसरात भीती गेल्या महिन्यात बोरिवडे येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याने सहा ते सात जणांना चावा घेतल्याची घटना घडली होती. पैजारवाडी येथेही एका कुत्र्याने २५ ते ३० पाळीव जणावरांवर हल्ला करून त्यांना चावा घेतल्याचे समोर आले होते. या घटनांमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.