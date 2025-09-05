कोल्हापूर

Car Accident : देव दर्शनाला जात असताना कार दुभाजकाला धडकली प्रांताधिकाऱ्यांच्या मुलीचा मृत्यू, इक्षिताचा दोन दिवसांपूर्वी झाला होता वाढदिवस

Car Hit Road Divider : अपघातात कडेगाव-पलूसचे प्रांताधिकारी रणजित भोसले यांची कन्या इक्षिता रणजित भोसले (वय ६, रा. राजवडी, ता. माण, जि. सातारा) हिचा मृत्यू झाला. ही घटना काल बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी पाच वाजण्यास सुमारास घडली.
Car Accident

Car Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Divider Road Accident : कार दुभाजकाला धडकल्याने झालेल्या अपघातात कारमधील सहा वर्षांच्या बालिकेचा मृत्यू झाला. हा अपघात पंढरपूर महामार्गावर दसुरपाटीनजीक झाला. या अपघातात कडेगाव-पलूसचे प्रांताधिकारी रणजित भोसले यांची कन्या इक्षिता रणजित भोसले (वय ६, रा. राजवडी, ता. माण, जि. सातारा) हिचा मृत्यू झाला. ही घटना काल बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी पाच वाजण्यास सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
accident
accident news
accident death
accident news today
Death of six-year-old girl
Ranjit Bhosale family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com