Kolhapur Cashew : गोदाम प्रकल्प उभारणीस मान्यता काजू फळ पीक विकास योजना; लाभ घेण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यात काजू फळ पीक विकास योजनेंतर्गत गोदाम उभारणीची योजना राबविण्यात येणार आहे. यात पाच वर्षांसाठी ६२ कोटी ५० लाख अर्थसहाय्याची तरतूद केली आहे..योजनेच्या कार्यक्षेत्रात कोकणातील सर्व तालुके व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा, भुदरगड, गडहिंग्लज आणि राधानगरी तालुके यांचा समावेश आहे. येथील शेतकरी संस्थांना याचा लाभ घेता येणार आहे. .मतदान टक्केवारी वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृती.या योजनेंतर्गत एकूण एक कोटी २५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यास मान्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून राज्य शासनाला ५००, १ हजार व ५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांची उभारणी करता येणार आहे. .त्यानुसार गोदाम उभारणीसाठी लाभार्थी निवडीसाठी स्वारस्य निविदाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. इच्छुक लाभार्थींची यादी तयार करून शासन मंजुरी देईल. त्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या इच्छुक लाभार्थीं संस्थांकडून गोदाम उभारणीचा प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहे. .सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करावे.योजनेचा लाभ काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, खासगी काजू प्रक्रिया उद्योजक, खासगी उद्योजक, विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना लाभ घेता येणार आहे..या योजनेचा लाभ चंदगड, आजरा, भुदरगड, गडहिंग्लज आणि राधानगरी तालुक्यांतील जास्तीत जास्त संस्थांना होणार आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर येथे कृषी व्यवसाय पणनतज्ज्ञ श्री. प्रतीक गोनुगडे यांच्याशी संपर्क साधता येणार आहे, अशी माहिती पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.