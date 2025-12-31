कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : फ्लॉवरला अवघे चार रुपये! आवक वाढली, पण शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले

Cauliflower Price Crash : स्थानिक व मोठ्या शहरांतील बाजारपेठेत फ्लॉवरची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दर अचानक घसरले.थंडी पिकास पोषक ठरल्याने उत्पादन वाढले, मात्र वाढलेल्या आवकेमुळे बाजारात दर टिकू शकले नाहीत.
युवराज पाटील-सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
दानोळी : फ्लॉवरला तीन महिन्यांपासून समाधानकारक दर होता. मात्र, १६ डिसेंबरपासून दर कमी होत आता तो चार रुपयांपर्यंत आला आहे. स्थानिक बाजारपेठेसह मोठ्या शहरातील बाजारपेठेत आवक वाढल्याच्या कारणाने दर पडला आहे.

