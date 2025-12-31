Kolhapur Farmer : फ्लॉवरला अवघे चार रुपये! आवक वाढली, पण शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले

दानोळी : फ्लॉवरला तीन महिन्यांपासून समाधानकारक दर होता. मात्र, १६ डिसेंबरपासून दर कमी होत आता तो चार रुपयांपर्यंत आला आहे. स्थानिक बाजारपेठेसह मोठ्या शहरातील बाजारपेठेत आवक वाढल्याच्या कारणाने दर पडला आहे. .त्यामुळे फ्लॉवर उत्पादक शेतकऱ्यांचे पंधरा दिवसांत कंबरडे मोडले आहे. आमचे फ्लॉवर पीक जोमात आहे. तोडणी सुरू झाली त्यावेळी चांगला दर होता. निम्मा फड झाल्यावर दर घसरला. त्यामुळे आता फ्लॉवर तोडणीही परवडत नाही.- सुनील पाटील, फ्लॉवर उत्पादक शेतकरी, दानोळी.Sindhudurg Farmer : ‘घ्या ओ… अस्सल ताजी गावठी भाजी!’ म्हापण बाजारपेठेत महिलांची हाक आणि स्वावलंबनाची कहाणी.तीन महिने फ्लॉवरला दर होता. डिसेंबरमध्ये तो किलोला २६ रुपयांपर्यंत गेला. आवक वाढल्याने तो आता नीचांकी ५-६ रुपयांपर्यंत पडला आहे. सध्या स्थानिक व बाहेरील बाजारपेठेत दर असाच असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.- भरत टोपगोंडा, .भाजीपाला संघ सप्टेंबर ते डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत फ्लॉवर पिकास किलोला १२ ते उच्चांकी २६ रुपयांपर्यंत दर मिळाला आहे. डिसेंबरच्या सुरुवातीपासून दर वाढत जाऊन उच्चांकी २६ ते २७ रुपयांपर्यंत गेला होता. .Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली.तसेच, सहा महिन्यांनंतर एप्रिल व मे महिन्यातही दर समाधानकारक राहिलेला. त्यामुळे अचानक दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना फ्लॉवर बाजारपेठेत पाठवणेही खर्चिक झाले आहे. शिरोळ तालुक्यामध्ये दानोळी, कोथळी, उमळवाड, नांदणी, हरोली तसेच हातकणंगले तालुक्यात कुंभोज, नरंदे, तर वारणाकाठच्या सांगली जिल्ह्यात समडोळी, कवठेपिरान, दुधगांव आदी भागात फ्लॉवरचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. .तसेच शिरोळ, हातकणंगले व मिरज तालुक्यांत सर्वच ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात फ्लॉवरचे उत्पादन घेतले जाते. या भागातील फ्लॉवर भाजीपाला पुणे, मुंबई, हैदराबाद या बाजारपेठेसह स्थानिक बाजारपेठेत जात असतो..या वर्षीच्या एप्रिल-मे महिना व त्यानंतर सप्टेंबरपासून फ्लॉवरला समाधानकारक दर होता. त्यापूर्वी मात्र सहा महिने किलोला सरासरी ३ ते ५ रुपये इतका अत्यल्प दर मिळाला आहे. दोन हंगामांत शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. सध्या धवल जातीच्या फ्लॉवरचे उत्पादन घेतले जाते. या हंगामात थंडी पिकास पोषक असते. त्यामुळे उत्पादन सरासरीपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे सर्वच बाजारपेठेंत आवक वाढली आहे. परिणामी, दर पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.