कोल्हापूर

SSC Exam Paper : ‘त्या’ केंद्रात विद्यार्थ्यांना वेळेत पेपर; सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर स्पष्ट

शिवाजी पेठेतील परीक्षा केंद्रावर दहावीच्या विद्यार्थ्यांना चार मार्चला वेळेत पेपर मिळाला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर झाले स्पष्ट.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर - शिवाजी पेठेतील परीक्षा केंद्रावर दहावीच्या विद्यार्थ्यांना चार मार्चला वेळेत पेपर मिळाला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर ते स्पष्ट झाले असल्याची माहिती राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे कोल्हापूर विभागीय सचिव सुभाष चौगुले यांनी दिली.

