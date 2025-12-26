कोल्हापूर

Kolhapur Election : मध्यवस्तीतील प्रभागात ‘इच्छुकांचा शड्डू’ मतांची गोळाबेरीज न जमल्यास विजय अशक्य!

Central Ward & Vote Arithmetic : जुन्या पेठा आणि नव्या वसाहतींच्या संगमामुळे या प्रभागात माजी पदाधिकारी व तरुण कार्यकर्त्यांमध्ये थेट लढत पाहायला मिळत आहे.आरक्षण रचनेमुळे संधी मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू
Central Ward & Vote Arithmetic

Central Ward & Vote Arithmetic

sakal

उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील, मध्यवस्तीतील हा प्रभाग. जुन्या पेठा, तालमींबरोबरच काही प्रमाणात उपनगरांचा भाग असलेल्या तसेच उत्तर, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांत विभागलेल्या प्रभागातील अनेक इच्छुकांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Development
Muncipal corporation
Vote
political parties
Ward
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com