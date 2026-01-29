Chandgad ZP : राजकीयदृष्ट्या मागास चंदगडचा ऐतिहासिक क्षण; पुष्पमाला जाधव बनल्या पहिल्या अध्यक्ष

राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही चंदगड तालुका जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत मागासच. त्यात जिल्हा परिषद गटांची संख्या कमी, त्यामुळे या तालुक्याला अपवादानेच जिल्हा परिषदेतील एखादे महत्त्वाचे पद मिळायचे..त्यामुळे अध्यक्ष पद या तालुक्याला कधी मिळेल, असे वाटत नव्हते. पण, खासदार कै. सदाशिवराव मंडलिक व आमदार कै. नरसिंगराव पाटील यांच्या राजकीय ताकदीमुळे पुष्पमाला मोहनदास जाधव यांच्या रूपाने चंदगडला पहिल्यांदा अध्यक्ष पदाचा मान मिळाला..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.जाधव कुटुंबीयांची मोठी राजकीय पार्श्वभूमी नाही. पुष्पमाला जाधव यांचे दीर कूदनूरचे माजी सरपंच एवढाच काय तो राजकीय वारसा. त्यातून त्या १९८५ मध्ये कोवाड गणातून चंदगड पंचायत समितीवर विजयी झाल्या. .त्यावेळी त्यांच्या मागे कै. मंडलिक व कै. नरसिंगराव पाटील यांची राजकीय ताकद होती. पंचायत समितीतील त्यांच्या कामाची धडाडी पाहून या दोघांनी १९९७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांना कुदनूर गटातून पक्षांकडून संधी दिली. .Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.या निवडणुकीतही त्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाल्या. १९९७ च्या नव्या सभागृहात नंदा पोळ पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जाधव यांची निवड झाली. या पदासाठी त्यांची मुलाखत कै. पतंगराव कदम यांनी घेतली होती. जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या महिला अध्यक्ष, तर चंदगडला त्यांच्या रूपाने पहिला अध्यक्ष मिळण्याचा मान मिळाला..जाधव यांना जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी या पदावर मिळाला. पण, त्या एक वर्षात त्यांनी संस्मरणीय काम केले. त्यावेळी सरपंचांना मर्यादित अधिकार होते. हे अधिकार वाढवून मिळावेत म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात राज्यस्तरीय सरपंच परिषद झाली. .तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री आण्णासाहेब डांगे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत सरंपचांच्या मानधनात वाढ करण्याबरोबरच त्यांचे अधिकारही वाढविले. ग्रामीण भागातील चांगले रस्ते, पाण्याच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले..दरवर्षी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुधार कार्यक्रम सुरू केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत दानशूर व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून त्यातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुविधा दिल्या जात होत्या. जाधव यांनी जिल्ह्यात ग्राम आरोग्य संजीवनी नावाने हा कार्यक्रम यशस्वी राबविला. .यातील १५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हा उपक्रम आजही राबविला जातो. त्यांच्या काळातच पदाधिकारी निवासस्थानाचे भूमिपूजन सध्याच्या जिल्हा परिषदेला लागून असलेल्या इमारतीजवळ झाले. .दानशूर व्यक्तिमत्त्व, निविदा आणि अन्य प्रकारांपासून स्वतःला बाजूला राहणे त्यांनी पसंत केले. आज कुदनूर परिसरातील कितीतरी एकर स्वतःची जमीन त्यांनी गरीब शेतकऱ्यांना कसण्यास दिली आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रती कणव असलेल्या अध्यक्षा म्हणून त्यांची जिल्हा परिषदेची कारकीर्द गाजली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.