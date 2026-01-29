कोल्हापूर

Chandgad ZP : राजकीयदृष्ट्या मागास चंदगडचा ऐतिहासिक क्षण; पुष्पमाला जाधव बनल्या पहिल्या अध्यक्ष

Pushpamala Jadhav : राजकीयदृष्ट्या मागास समजल्या जाणाऱ्या चंदगड तालुक्याला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा पहिल्यांदाच मान मिळणे हा ऐतिहासिक क्षण ठरला. पुष्पमाला जाधव यांच्या नेतृत्वामुळे केवळ तालुक्याचा सन्मान वाढला नाही, तर ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांना गती मिळाली.
Pushpamala Jadhav during her tenure as Zilla Parishad President representing Chandgad.

Pushpamala Jadhav during her tenure as Zilla Parishad President representing Chandgad.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही चंदगड तालुका जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत मागासच. त्यात जिल्हा परिषद गटांची संख्या कमी, त्यामुळे या तालुक्याला अपवादानेच जिल्हा परिषदेतील एखादे महत्त्‍वाचे पद मिळायचे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Chandgad
ZP
mayor
Jilha Parishad
Mayor Commissioner

Related Stories

No stories found.