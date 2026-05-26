Kalanandigad Fort History : कर्नाटक, गोवा अन् कोकणच्या सीमेवर वसलेल्या कलानंदीगड किल्ल्याचे उजळणार भाग्य; राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

चंदगड : तालुक्यातील कलानंदीगड किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून मान्यता मिळाली आहे. राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने याबाबत अधिकृत घोषणा केली (Kalanandigad Fort in Chandgad) आहे. किल्ले पारगड नंतर राज्य संरक्षित गडामध्ये तालुक्यातील हा दुसरा गड ठरला. कर्नाटक गोवा आणि कोकणच्या सीमेवर कलानंदीगड हा किल्ला वसला आहे. .ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाल्यानंतर किल्ल्याच्या जतन, दुरुस्ती आणि विकासासाठी शासनस्तरावरून विशेष उपाययोजना होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. काही वर्षापासून दुर्गवीर प्रतिष्ठानचे संतोष हसुरकर, संदीप गावडे व चंदगड आणि सीमा भागातील त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून श्रमदानातून गडाचा विकास सुरू आहे. त्याला आता शासनाकडून सहकार्याचा हातभार लागणार आहे..दरम्यान, गड-किल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपक्रम राबवले जात असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष लक्ष दिले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कलानंदीगडला मिळालेली ही मान्यता महत्त्वाची मानली जात आहे. यासाठी आमदार शिवाजी पाटील, माजी आमदार राजेश पाटील यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता..कलानंदीगडाचा राज्य संरक्षित स्मारकामध्ये समावेश झाल्यामुळे या गडाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. किल्ले पारगडनंतर कलानंदी गडाचा संरक्षित स्मारकामध्ये समावेश झाल्यामुळे तालुक्याच्या पर्यटन विकासाला संधी मिळाली आहे.-आमदार शिवाजी पाटील