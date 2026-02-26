Chandgad Schools : चंदगडमधील ५८ मराठी शाळा धोक्यात; २० पेक्षा कमी पट, दुर्गम वाड्यावस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांना बसणार फटका

चंदगड : तालुक्यातील ५८ मराठी शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अशा शाळा बंद करून मध्यवर्ती ठिकाणी समायोजित केल्या जाणार आहेत. मात्र, यापैकी बहुतांश शाळा दुर्गम, डोंगराळ भागात वाड्यावस्त्यांवर असून, त्या बंद झाल्यास तिथल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे..सुमारे २० वर्षांपूर्वी ‘वस्ती तिथे शाळा’ या धोरणानुसार दुर्गम भागात छोट्या-छोट्या वाडीवरसुद्धा शाळा सुरू झाल्या. त्याचा लाभ वंचित गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना झाला. धनगरवाड्यांवरील मुलीसुद्धा शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्या..Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील ‘स्वच्छता दूत’च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!.माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून त्या शासकीय सेवेतही स्थिरावल्या. मात्र, शासनाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. .त्याचा सर्वाधिक फटका चंदगडसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या डोंगराळ आणि दुर्गम असलेल्या तालुक्याला बसणार आहे. कोकण, गोवा आणि कर्नाटक सीमेवरील डोंगराळ भागातील छोट्या-छोट्या वाड्यावस्त्यांवरील शाळा बंद पडल्यास लहान वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक उपस्थितीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. गळतीचे प्रमाण वाढणार असून, अनेक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे..Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर.या शाळा बंद करू नये, यासाठी ‘शाळा वाचवा अभियानां’तर्गत उद्या (ता. २६) येथून कोल्हापूरपर्यंत पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये या सर्व गावांचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य व शिक्षणप्रेमी नागरिक सहभागी होत आहेत. यावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..या शाळांचे भवितव्य टांगणीलाबुझवडे धनगरवाडा, काजिर्णे, आपुटहोळवाडी, बामनकीवाडी, फाटकवाडी, काळगोंडवाडी, कानूर धनगरवाडा, मोरयाची वाडी, पुंद्रा, रायाचीवाडी, किटवडे वसाहत, जुने किटवडे, नाईक वस्ती हलकर्णी, दाटे, तांबूळवाडी, हल्लारवाडी, धुमडेवाडी, चुरणीचा वाडा, आसगाववाडी, कोणेवाडी, बुजवडे, इब्राहिमपूर, इनाम म्हाळुंगे, कुरणी, बिजूर, सळेगुडवळे, पिळणी, कोकरे, हेरे, नागवे, इसापूर, वाघोत्रे, खालसा गुडवळे, कोदाळी, गवळीवाडा, इसापूर, मिरवेल, पारगड, श्रीपादवाडी, गुळंब, खळणेकरवाडी, किरमटेवाडी, पेडणेकरवाडी, रायंदेवाडी, सावतवाडी, तिलारीनगर, बागीलगे, लाकूरवाडी, लकीकट्टे, म्हाळेवाडी, किटवाड, होसूर, करेकुंडी, कौलगे, हुंदळेवाडी, हुंबरवाडी, नरगट्टे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.