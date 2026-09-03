कोल्हापूर

Chandgad Murder Case : प्रेमसंबंधातून डोक्यावर प्राणघातक वार, 17 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह फेकला खोल दरीत; तिलारीच्या स्वप्नवेल पॉईंटवर रेस्क्यू ऑपरेशन

Chandgad Murder Case 17-Year-Old Harshad Killed : पार्ले (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत त्याला ठार मारून मृतदेह तिलारीनगर येथील स्वप्नवेल पॉईंटच्या दरीत फेकून दिल्याचे तिघा संशयितांनी सांगितले.
Harshad Hundaleker murder case latest news

Harshad Hundaleker murder case latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चंदगड : जंगमहट्टी (ता. चंदगड) येथील हर्षद प्रकाश हुंदळेकर (वय १७) याचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी कीर्तीकुमार रामू कुट्रे (२८), दिलीप उर्फ लहू लक्ष्मण कुट्रे (२९) आणि श्रीनाथ मधुकर नागुर्डेकर (२४) या तीन संशयितांना अटक झाली (Chandgad crime news today) आहे. तिघांनी खुनाची कबुली दिल्याचे चंदगड पोलिसांनी सांगितले.

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