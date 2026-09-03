Chandgad Murder Case : प्रेमसंबंधातून डोक्यावर प्राणघातक वार, 17 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह फेकला खोल दरीत; तिलारीच्या स्वप्नवेल पॉईंटवर रेस्क्यू ऑपरेशन

चंदगड : जंगमहट्टी (ता. चंदगड) येथील हर्षद प्रकाश हुंदळेकर (वय १७) याचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी कीर्तीकुमार रामू कुट्रे (२८), दिलीप उर्फ लहू लक्ष्मण कुट्रे (२९) आणि श्रीनाथ मधुकर नागुर्डेकर (२४) या तीन संशयितांना अटक झाली (Chandgad crime news today) आहे. तिघांनी खुनाची कबुली दिल्याचे चंदगड पोलिसांनी सांगितले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : हर्षदचे एका मुलीशी प्रेमसंबंध होते. त्यावरून कीर्तीकुमारच्या मनात राग होता. शनिवारी रात्री सोशल मीडियावरील खोट्या अकाउंटचा वापर करून त्याला पार्ले येथे बोलावून घेतले..घरातून बाहेर पडताना तो आपल्या मित्रासह दुचाकीवरून निघाला होता. मात्र, त्याला पुन्हा एकटाच ये, असा मोबाईलवर संदेश मिळाला. त्यानुसार मित्राला थांबवून तो एकटाच पुढे गेला. तिथे कीर्तीकुमार व त्याच्या दोन साथीदारांनी मिळून त्याच्यावर हल्ला केला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तो जागीच ठार झाला. रात्री उशिरा मृतदेह मोटारीत घालून त्यांनी तो तिलारीनगर येथील स्वप्नवेल पॉईंटच्या दरीत फेकला..Kolhapur Panhala Crime News : पन्हाळ्यात खळबळ! घरात घुसून दिराने केला वहिनीचा निर्घृण खून; अनैतिक संबंधाच्या संशयातून थरार.पोलिस उपअधीक्षक विवेक पाटील व निरीक्षक निंगाप्पा चौखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोधमोहीम राबविण्यात आली. दरम्यान, मृत हर्षद बारावीत शिकत होता. त्याच्या मागे आई, भाऊ, आजी, आजोबा असा परिवार आहे..दरी खोल आणि तीव्र उताराचीपार्ले (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत त्याला ठार मारून मृतदेह तिलारीनगर येथील स्वप्नवेल पॉईंटच्या दरीत फेकून दिल्याचे तिघा संशयितांनी सांगितले. त्यानुसार आज पोलिसांनी दरीत शोध घेतला. मात्र, मृतदेह सापडला नाही. ही दरी अत्यंत खोल आणि तीव्र उताराची असल्यामुळे मृतदेहाचा शोध घेणे अत्यंत अवघड झाले आहे. आज (ता. ३) सावंतवाडी येथील रेस्क्यू टीमच्या माध्यमातून शोधमोहीम राबविण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.