Kolhapur Wild Elephant : खळणेकरवाडीत ‘राजा’ हत्तीचा धुमाकूळ; घरासमोरील मोटार फोडून २५ हजारांचे नुकसान

चंदगड : नागवे (ता. चंदगड) पैकी खळणेकरवाडी येथे गुरुवारी रात्री 'राजा' हत्तीने विराज विजय सामंत यांच्या दारासमोर लावलेल्या मोटारीवर हल्ला चढवला. यात मोटारीचे सुमारे पंचवीस हजार रुपयांचे नुकसान झाले. .वनक्षेत्रपाल तुषार गायकवाड, वनपाल कृष्णा डेळेकर यांनी आज सकाळी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. कोकणातील कळपासोबत असलेला 'राजा' हत्ती पाच दिवसांपूर्वी नागवे परिसरात परतला आहे. .Kolhapur Poshan Abhiyan : पोषण अभियानात कोल्हापूरचा तिसरा क्रमांक; १८ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी एक लाखाचे प्रोत्साहनपर बक्षीस.अण्णा हत्ती व त्याच्यामध्ये कळपावर ताबा ठेवण्यावरून वाद असून, सध्या कळपाचा ताबा अण्णा हत्तीने घेतला आहे. त्यामुळे राजा हत्ती क्रोधित अवस्थेत आहे. त्याचे खाण्यावरसुद्धा लक्ष नसून बैलगाडी, मोटारीसारखी वाहने तो लक्ष करीत असल्याचे वनक्षेत्रपाल गायकवाड व वनपाल डेळेकर यांनी सांगितले..गुरुवारी रात्री त्याने सामंत यांच्या घरासमोर लावलेल्या मोटारीवर हल्ला केला. मोटरीची मागील काच तसेच छताचे नुकसान केले. त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी दिवसा व रात्री प्रत्येकी दहा कर्मचारी तैनात केले आहेत. .Kolhapur Gokul : हक्काच्या संस्थांवर मतदान रद्दची टांगती तलवार, संस्थांची यादी संचालकांच्या व्हॉटसॲपवर.परिसरातील प्रत्येक गावात जाऊन खबरदारी घेण्याविषयी ग्रामस्थांना आवाहन केले आहे. दरम्यान, क्रोधित अवस्थेतील हत्तीच्या वावरामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे.