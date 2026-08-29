MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक

चंदगड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा निकाल चंदगड तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली. तडशिनहाळ येथील श्रद्धा भालचंद्र पाटील हिने मुलींमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागात विक्रीकर निरीक्षक पदी तिची निवड (Shraddha Patil state rank MPSC) झाली. श्रद्धाने ग्रामीण भागातून शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षेची वाट निवडली..तडशिनहाळ येथील कुमार विद्यामंदिरमध्ये प्राथमिक शिक्षण झाले. त्यानंतर तुर्केवाडीच्या जनता विद्यालयात माध्यमिक, तर हलकर्णी येथील कनिष्ठ महाविद्यालयातून उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. चंदगड येथील र. भा. माडखोलकर महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेची पदवी घेतल्यानंतर देवगड येथील एस. एच. केळकर महाविद्यालयातून रसायनशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर मोठा दिलासा! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात, तुम्हाला पैसे मिळाले का? 'असा' चेक करा बँक बॅलन्स.२०२२ पासून तिने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. अभ्यासाचे सातत्य ठेवत विविध अडचणींवर मात करीत तिने तयारी केली. परीक्षेत यश मिळविण्यासाठी तिने अभ्यासाबरोबरच स्वतःमध्ये आवश्यक बदल केले. तिला कुटुंबीयांसह शिक्षक, मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.