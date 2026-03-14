Kolhapur Money Fraud : नफ्याच्या आमिषाने २१ लाखांची  फसवणूक ; संशयित गडहिंग्लजचा, व्यापारी चंदगडचा

चंदगड : केंचेवाडी (ता. चंदगड) येथील कापड व्यापारी ऋषिकेश श्रीकांत कुट्रे यांना ट्रेडिंग व्यवसायात गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून गडहिंग्लजच्या दोघांनी २१ लाख रुपयांची फसवणूक केली. .याप्रकरणी चंदगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजेंद्र शिवाजी गुंडगे (रा. कडगाव रोड, गडहिंग्लज) व विनायक अशोक सांगावकर (रा. गडहिंग्लज) अशी संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्यावर येथील पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.. Fraud Case : ए. एस. ट्रेडर्स व उपकंपनीच्या; पलूसमधील संचालकाला अटक मुख्य संशयित सुभेदारने केली होती नेमणूक.फिर्यादी कुट्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी २०२३ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीत चंदगड येथे संशयित दोघांनी ट्रेडिंग व्यवसायात २४ महिन्यांसाठी गुंतवणूक केल्यास दर महिन्याला नफ्याच्या स्वरूपात परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. .तसेच गुंतवणुकीवर दर महिन्याला पाच तारखेला नफा देण्याचे व २४ महिन्यांनंतर संपूर्ण गुंतवणूक परत देणार असल्याचे सांगितले. .Amravati Fraud: अमरावतीत बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावाखाली दीड कोटींची फसवणूक.या आमिषाला बळी पडून कुट्रे यांनी आरटीजीएसद्वारे १५ लाख रुपये, तसेच इतर व्यवहारांद्वारे आणखी सहा लाख रुपये, असे एकूण २१ लाख रुपये संशयितांकडे दिले.