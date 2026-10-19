Gokul Election Satej Patil : गोकुळच्या मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ; सतेज पाटील यांची तातडीने धाव अभिजित तायशेटे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी

Gokul Counting Centre Chaos : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीदरम्यान मतदान केंद्रावर गोंधळ झाल्याची घटना समोर आली आहे. मतमोजणीच्या ठिकाणी अभिजित तायशेटे आणि एका अधिकाऱ्यामध्ये खडाजंगी झाल्याची माहिती मिळताच काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी तातडीने केंद्रावर धाव घेतली..दरम्यान, अजिंक्यतारा कार्यालयावर विजयाच्या जल्लोषाची तयारी सुरू असतानाच सतेज पाटील अचानक मतमोजणी केंद्राकडे रवाना झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. नेमका कोणत्या कारणावरून हा वाद झाला, तसेच मतमोजणी केंद्रावर गोंधळाची परिस्थिती का निर्माण झाली, याची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी.गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असताना मतमोजणी केंद्रावरील या प्रकारामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. सतेज पाटील यांनी केंद्रावर धाव घेतल्यानंतर नेमकी काय भूमिका घेतली आणि वादाचे कारण काय होते, याबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.