कोल्हापूर

Gokul Election Satej Patil : गोकुळच्या मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ; सतेज पाटील यांची तातडीने धाव अभिजित तायशेटे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी

Gokul Election Latest Update : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ झाल्याची घटना समोर आली आहे. सतेज पाटील यांनी तातडीने केंद्रावर धाव घेतली असून अभिजित तायशेटे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे.
Gokul Election Satej Patil

Gokul Election Satej Patil

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Counting Centre Chaos : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीदरम्यान मतदान केंद्रावर गोंधळ झाल्याची घटना समोर आली आहे. मतमोजणीच्या ठिकाणी अभिजित तायशेटे आणि एका अधिकाऱ्यामध्ये खडाजंगी झाल्याची माहिती मिळताच काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी तातडीने केंद्रावर धाव घेतली.

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