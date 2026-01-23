Vegetable Market : गवारीचा भाव थेट २०० पार! इचलकरंजी भाजीपाला बाजारात महागाईचा झटका

इचलकरंजी : भाजीपाला बाजारात गवारीचा तुटवडा आहे. आवक नसल्याने दर दुप्पट झाले असून, किलोचा भाव २०० पार गेला आहे. थंडीमुळे आवक कमी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. .गणेश जयंतीमुळे भाजीपाला बाजारात काहीशी तेजी राहिली. सर्वाधिक वांगी मालामाल झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यापाठोपाठ शेवगा, लसूण, बिन्सला मागणी चांगली राहिली. मागणी वाढेल तशी लिंबूचे दर वाढत आहेत. सध्या शेकडा ५० ते १०० रुपयांची वाढ झाली आहे. भाज्यांची आवक मुबलक असून दर ‘जैसे थे’ आहेत..Ichalkaranji Market : लसणाची फोडणी महागली! नवीन आवक रखडल्याने दर दुपटीने वाढले, गृहिणींचा बजेट बिघडला.उन्हाळी काकडी बाजारात दाखल झाली आहेत. फळबाजारात फळांची आवक घटत असल्याचे चित्र आहे. पेरू तुटवडा निर्माण झाला असून हंगामी द्राक्षाची आवक जोमात सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या हंगामामुळे फुलांचा हंगाम तेजीत आला आहे. धान्य बाजारात गहू, ज्वारी, तांदळाचे दर वाढले आहेत..भाजीपाला दर : (प्रतिकिलो रुपये) - टोमॅटो- २० ते ३०, दोडका- ६० ते ८०, वांगी -५० ते ६०, कारली- ४० ते ५०, ढोबळी मिरची- ६० ते ८०, मिरची - ५० ते ६०, फ्लॉवर -३० ते ३५, कोबी- २० ते २५, बटाटा - २५ ते ३०, कांदा - २० ते २५, लसूण - १४० ते १६०, आले - ६० ते ८०, लिंबू - ३०० ते ४०० शेकडा, गाजर - ५० ते ६०, हिरवा वाटाणा -४० ते ५०, बिन्स - ६० ते ८०, देशी गवार - १८० ते २००, वरणा - ६० ते ८०, भेंडी -८० ते १००, देशी काकडी - ६० ते ८०, काटा काकडी -३० ते ४०, दुधी - ५० ते ६०, भाज्या - १० रुपये पेंढी, शेवगा -१० ते १५ रुपये नग..Ichalkaranji Market : भाजीपाला बाजारात दरांचा खेळ; टोमॅटो महागला तर कांदा, वांगी आणि फ्लॉवर स्वस्त.फुले : झेंडू - ८० ते १००, निशिगंध -१०० ते १३०, गुलाब - २५० ते ३००, गलांडा - ८० ते १००, शेवंती - १०० ते १२०.फळे : देशी सफरचंद -१५० ते १६०, विदेशी सफरचंद -३०० ते ३५०, संत्री - १२० ते १५०, मोसंबी- ८० ते १००, डाळिंब - १५० ते ४००, चिकू- १२० ते १५०, पेरू - ८० ते १००, पपई- ३० ते ६०, मोर आवळा -१२० ते १५०, सीताफळ - १०० ते १५०, कलिंगड -१०० ते १२०, टरबूज -४० ते ६०, केळी - ४० ते ५० डझन, देशी केळी - ७० ते ८० डझन, किवी - १३० ते १५०, ड्रॅगन - १८० ते २००, चिंच- १०० ते १४०, राणी अननस - १२० ते १५०, द्राक्षे - २०० ते २२०..खाद्यतेल : सरकी - १४५ ते १५०, शेंगतेल - १८४ ते १९५, सोयाबीन - १४५ ते १५०, पामतेल - १४५ ते १५०, सूर्यफूल - १७० ते १७५.कडधान्य : हायब्रीड ज्वारी- ३५ ते ५५, बार्शी शाळू- ५० ते ६०, गहू - ३३ ते ४४, हरभराडाळ - ७२ ते ७५, तूरडाळ- ११० ते १२०, मूगडाळ -१०० ते ११०, मसूरडाळ - ८० ते ९०, उडीदडाळ - ११० ते १२० हरभरा- ७० ते ७५, मूग - ११० ते १३०, मटकी- १३० ते १५०, मसूर- ७५ ते ८०, फुटाणाडाळ - ८५ ते ९०, चवळी- ९० ते १२०, हिरवा वाटाणा - १४०, छोला - १०० ते १३०. .लसूण आला; पण ओलसरलांबलेल्या लसणाची नवीन आवक दिसू लागली आहे. मात्र, नवीन माल अधिक ओलसर असल्याने ग्राहक पाठ फिरवत आहे. त्यामुळे लसणाचे दर वाढलेले असून, चांगल्या मालाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.