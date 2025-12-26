कोल्हापूर

Kolhapur Election : महाविकास आघाडीत तणाव; काँग्रेसकडून आज ३० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता

Congress Announcement : काँग्रेस-शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात एकमत; राष्ट्रवादीसोबत चर्चा मात्र अपूर्ण, महाविकास आघाडी म्हणून सत्ता मिळवण्याचे प्रयत्न; पण जागावाटपावर अजूनही पेच
Congress Announcement

Congress Announcement

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागा वाटपावरून काँग्रेस आणि शिवसेने (ठाकरे गट) मध्ये एकमत झाले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
political
election
Muncipal corporation
Mahavikas Aghadi
political parties
Announcement
Political Controversy
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com