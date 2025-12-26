Kolhapur Election : महाविकास आघाडीत तणाव; काँग्रेसकडून आज ३० उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागा वाटपावरून काँग्रेस आणि शिवसेने (ठाकरे गट) मध्ये एकमत झाले आहे. .मात्र, राष्ट्रवादीशी (शरद पवार गट) अद्यापही सूत जुळलेले नाही. दरम्यान, शिवसेनेने मागितलेल्या जागा वगळून काँग्रेसकडून अधिकृत उमेदवारांची पहिल्या टप्प्यातील ३० उमेदवारांची यादी उद्या संध्याकाळपर्यंत प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे..Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.महापालिकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांत एकमत होताना दिसत नाही. काँग्रेस-शिवेसेनेत एकमत झाल्याने दोन्ही पक्षांकडून त्या-त्या प्रभागातील उमदेवारांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसकडून उद्या पहिल्या टप्प्यातील यादी जाहीर होईल. .उर्वरित जागांबाबत अजूनही चर्चा सुरू आहे. यामध्ये शिवसेनेतील काही जागा असतील किंवा राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन जाण्याबाबतही चर्चा होणार आहे. जो उमेदवार विजयी होऊ शकतो, अशा मागे आपली ताकद लावायची, असा निर्णय महाविकास आघाडीच्या पहिल्या बैठकीत झाला होता. .Kolhapur Election : दीर्घकाळानंतर काँग्रेस भवनात नेत्यांची हजेरी; सांगली महापालिका निवडणुकीची नांदी.त्यानुसार, काँग्रेस, शिवेसना आणि राष्ट्रवादीमधील इच्छुकांना संधी देण्याचे नियोजन होते. त्यामुळे घटक पक्षातील उमेदवारांची यादी पाहता काही जागांवर एकवाक्यता दिसत नाही. उद्या यावर चर्चा होणार आहे. काँग्रेसकडून शिवसेनेने मागितलेल्या जागा वगळून इतर ३० जागा जाहीर केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. .या यादीत काही दिग्गज आणि काही नवीन चेहरे असण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून सत्ता मिळावी, यासाठी सर्वच पातळींवर प्रयत्न सुरू असताना राष्ट्रवादीसोबतची चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. उद्या यावर अंतिम चर्चा होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.